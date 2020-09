Dinamovci, sjedite, ovo je bilo dobro! Bili ste moćni, razigrani i poručili ste: Fradi, ti si na redu!

Dinamo je u najvećem derbiju pobijedio 2-1, a da Posavec nije skidao zicere, zabili bi "modri" i pet komada. Hrvatski prvak zasluženo je dobio derbi, a sad ga čeka gostovanje kod Ferencvarosa u Ligi prvaka

<p><strong>Dinamo</strong> je poslao strašnu poruku Mađarima uoči srijede i trećeg pretkola Lige prvaka. Dobio je hrvatski prvak derbi u domu svojeg najvećeg rivala. Da, hajdukovci na kraju mogu biti sretni jer se derbi igrao pred praznim tribinama. Da su na njima bile pristalice Hajduka, zvižduci "bilima" sigurno ne bi izostali.</p><p>Trebalo je "modrima" vremena, malo su se tražili, a onda su od sredine prvoga poluvremena postali gospodari terena. Briljantna, ali doista briljantna je bila akcija kod prvoga gola. Lirim Kastrati je zakucao loptu u mrežu, nakon gola je poljubio <strong>Dinamov</strong> grb, a Majer i Oršić su me sve sjajno servirali. Majer, Oršić, Petković, Kastrati. Ta je četvorka uništila "bile".</p><p>Izbornik Zlatko Dalić prije nekoliko je dana prozvao <strong>Brunu Petkovića.</strong> Rekao je kako je Dinamov napadač bio na samo 20 posto u reprezentaciji, a mi se nakon derbija pitamo kakav je Petković kad je recimo na 80 posto. Naravno, to je pitanje za izbornika, ali to sad i nije tema, bit će vremena i za to. U derbiju je Petković bio razigran, servirao je lopte kao na pladnju. </p><p>Moćan je bio cijeli Dinamo. Od <strong>Livakovića,</strong> preko obrane do napada. Kristijan Jakić je u debiju odigrao "profesorski". Rođen je i odrastao u Splitu, vjerojatno se zamišljao kao igrač Hajduka, sad je kao igrača Dinama debitirao u derbiju. </p><p>Joško Gvardiol je opet pokazao da je klasa, Leeds je na startu Premiershipa primio četiri gola od Liverpoola. Obrana je "luđaku" Bielsi očito veliki problem. Pa onda ako doista tako jako žele Joška, neka se još malo isprse s novcima.</p><p>Posebno je briljantan Dinamo bio od 40. do 60. minute utakmice. Zabio je dva gola, a da nije bilo golmana Hajduka, mogla je pasti i petarda. Posavec je branio zicere, ali Oršićevu bombu nije mogao. I da, opet se pitamo zar za Mislava Oršića doista nema mjesta u hrvatskoj reprezentaciji? Valjda će u listopadu biti, odnosno trebalo bi biti.</p><p>Ovih je 20-ak minuta u derbiju od Dinama možda i bilo najbolje u nekoj jakoj utakmici još od Atlante i završnice prvoga poluvremena u prvome kolu <strong>Lige prvaka</strong> u rujnu prošle godine. Dominacija, stvaranje prilika, golčina, a prije toga gol nakon sjajne akcije. Doista, Dinamo je "bilima" očitao lekciju u ovih 20-ak minuta.</p><p>Četiri su dana do srijede i do gostovanja na Groupama Areni. Stadionu na kojemu je lani Dinamo Ferencvarosu zabio četiri komada. Sad ne trebaju biti četiri, neka budu dva i to bi trebalo biti dosta za osiguranje europske jeseni. Dva su bila dovoljna i u Splitu, na kraju je Hajduk zabio jedan, ali prije toga su Zagrepčani trebali već voditi s četiri-pet razlike. Bez razloga su dopustili dramu, morali su prije zabiti treći gol, ali prednost je rutinski sačuvana. I, da, bio je to derbi sa samoj jednim žutim kartonom. Baš raritet.</p><p>Dinamo kakav smo vidjeli u Splitu je Dinamo za skupinu Lige prvaka. Naravno, trebat će i malo sreće, ali s optimizmom se putuje u Mađarsku. Zoran Mamić je odlično pripremio utakmicu u Splitu. Vjerojatno neće imati puno razloga mijenjati za srijedu. Možda eventualno jednu promjenu u veznom redu. Dinamovci, ovo vam je bilo dobro i poruka je jasna: Fradi, ti si na redu!</p><p> </p>