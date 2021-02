Dinamo je, po drugi put u posljednje tri sezone, stigao u osminu finala Europske lige. Svaka čast, priznat ćete, rezultat vrijedan divljenja. Zagrepčani su u dvije utakmice bili bolji od Krasnodara, u 180 minuta pokazali puno više od ponajboljeg, svakako i puno bogatijeg ruskog prvoligaša. I Dinamo je zasluženo stigao među 16 najboljih momčadi Europske lige. Među nogometnu elitu poput Manchester Uniteda, Arsenala, Tottenhama, Milana, Rome, Ajaxa...

Ali, budimo realni, Dinamo je kroz ove tri godine postao prilično ozbiljna europska momčad. Što pokazuju i brojke. Dinamo je u posljednje tri godine odigrao 38 europskih utakmica, slavio u njih čak - 19. Da, vjerovali ili ne, Dinamo ima čak 50% europskih pobjeda, jedan veliki "skalp" (Atalanta) u Ligi prvaka, ali i niz sjajnih pobjeda (Fenerbahče, Anderlecht, Benfica, CSKA, Feyenoord, Krasnodar...) u grupnoj fazi Europske lige.

Dapače, Dinamo danas rutinski "odrađuje" Europu. Rutinski prolazi grupnom fazom, rutinski rješava i šesnaestinu finala Europske lige. A tome su se navijači "modrih" donedavno mogli samo nadati. I vjerovati kako će Maksimir jednoga dana postati nesvojiva tvrđava. Arijan Ademi proteklih je dana bio miran, uoči uzvrata poručio kako igrači još nisu ispunili svoja očekivanja. I kako ovaj Dinamo može daleko.

A kapetan, lider i najjača karika ove momčadi, ozbiljne europske momčadi, opet je bio u pravu. Ovaj Dinamo vrijedi, ovaj Dinamo stvarno može daleko. Jako daleko. Koliko još mogu "modri"? E, to će ovisiti o njima samima, ponešto naravno i o sutrašnjem ždrijebu. Dinamovci, slavite i uživajte, dočekali ste - europski Dinamo. I to treću godinu u nizu. A to smo svi skupa, dugo sanjali...