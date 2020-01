Dinamovci su dobili Slovacko, kaos u samoj završnici susreta!

Dinamo je u drugoj prijateljskoj utakmici na priprema u Rovinju pobijedio (2-1) Slovacko. Zagrepčani su bili bolji od šestoplasirane momčadi češke lige, ali do pobjede su stigli tek u završnici golom slavljenika Lovre Majera koji je jučer puhao svjećice na torti, a danas hrvatskom prvaku donio pobjedu. Utakmicu je obilježila napetost na terenu, a igrači su se u jednom terenu i naguravali...

Nenad Bjelica i danas je podijelio minutažu svojim nogometašima, a u ove dvije utakmice (Lokomotiva i Slovacko) priliku nisu dobili tek Ademi, Olmo, Kulenović, Atiemwen i Franjić.

Hrvatski prvak je u prvom dijelu nizao opasne situacije pred vratima Čeha, ali Petković, Oršić i Kadzior nisu bili precizni. Slovacko je zaprijetilo tek nakon jedne izgubljene lopte More, no Dinamova je obrana na vrijeme otklonila opasnost pred svojim vratima. Početak drugog dijela donio je veliki zicer za Kadziora koji je iz blizine poslao loptu preko gola, a onda su 'modri' poveli.

Igrala se 54. minuta, Kadzior je ubacio s desne strane, a Leovac glavom na drugoj vratnici pospremio loptu u mrežu. Vodstvo 'modrih' trajalo je samo nekoliko trenutaka, već u sljedećem napadu Česi su izjednačili. Bila je to lijepa akcija Čeha, Dilaver je ispao u klizećem startu, pa su ofenzivci Slovackog stigli do gola, poentirao je Kalabiška.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ubrzo su krenule brojne promjene na obje strane, a Dinamo je nastavio dominirati. Lijep pokušaj izvana imao je Mišković, no lopta je prošla pored vratnice. Zanimljivo, kapetan Dinama u drugom poluvremenu bio je Mario Gavranović kojem je to možda i posljednja utakmica za 'modre'. Naime, za njega je danas stigla i službena ponuda od Birminghama. Na početku utakmice kapetanska traka bila je, naravno, na ruci Dominika Livakovića...

Dinamo je puno prijetio, do pogotka su samo u jednoj akciji mogli Gavranović, Baturina i Majer, ali suparnički vratar Porcal bio je nesavladiv. No sve do 83. minute kada je Lovro Majer zabio za 2-1.

Činilo se da će sve završiti u prijateljskom tonu, ali na kraju je skoro došlo do kaosa. Netko iz Uprave češkog kluba (ili stručnog stožera?), nezadovoljan suđenjem, se spustio s tribina u samoj završnici susreta i zatražio od svojih svojih igrača da izađu iz igre, ali oni su odbili. Na kraju je došlo do naguravanja među igračima, a žrtve su bile Stojanović koji je dobio žuti i Havlik koji je pocrvenio.

Dinamo (4-1-4-1): Livaković - Moharrami, Theophile, Dilaver, Leovac - Moro - Kadzior, Ivanušec, Gojak, Oršić - Petković (od 61. Josipović - Stojanović, Šutalo, Kim, Moubandje - Đira - Baturina, Majer, Krizmanić, Mišković - Gavranović.

Slovacko: Trmal, Kadlec, Hoffman, Navratil, Petržela, Kohut, Divišek, Sadilek, Havlik, Juroška, Dvorak (još su igrali: Porcal, Koita, Vecheta, Vasiljev, Holiš, Šimko, Zajic, Kalabiška, Dijinari, Reinberk)