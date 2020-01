Dinamovci u moru na 12°C! Kulenović hrabar, skočio prvi

Nogometaši Dinama nalaze se na pripremama u Rovinju gdje će ostati još desetak dana. Marljivo se radi na treninzima za nastavak sezone, kuju se planovi za napad na Ligu prvaka i dogovaraju transferi igrača.

Dani Olmo je pred odlaskom u Milan, no mladi Španjolac se nećka. Ukoliko dođe do transfera, Dinamo će dobiti 20 milijuna eura plus bonuse.

Također, Dinamo se posljednjih dana aktivno bavi i mladom nadom Joškom Gvardiolom. Za pet dana, 23. siječnja, slavi 18. rođendan i s time stječe pravo na profesionalni ugovor. Tu je i pitanje Marija Gavranovića, kojeg Birmingham želi na posudbu. Aktivno je u Rovinju.

I dok se struka bavi pitanjima poslovanja, igrači marljivo odrađuju pripreme. Danas je na repertoaru bilo trčanje na šetnici oko hotela i rastezanje. Oni koji su jučer igrali 60 minuta danas su trčali manje, a oni koji danas igraju 60 minuta trčali su više.

Na kraju je ispalo da je najviše trčao Dani Olmo, koji je dodatno ostao s kondicijskim trenerom Mayerom. Nakon treninga dinamovci su svojevoljno jurnuli u more.

Oni hrabriji ušli su se "brčnuti" premda je temperatura neugodnih 12 stupnjeva. Najhrabriji bio je Sandro Kolenović koji je prvi jurnuo.

A gle čuda! Temperatura je 12 stupnjeva, a upravo toliko bodova Dinamo ima ispred drugoplasiranog Hajduka.

(Ne)slana šala i pozdravi s rovinjskog mora ili čista slučajnost? Dinamovci se na treningu baš dobro zabavljaju.