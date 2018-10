Dinamove legende presretne: Uspjeli ste ono što mi nismo

Ponos! To je riječ koja je zajednička svim legendama Dinama s kojima smo se čuli jutro nakon što je praktički osigurano proljeće u Europi. Marko Mlinarić, Slaven Zambata, Velimir Zajec, Zlatko Škorić, Igor Cvitanović, svi oni pucaju od zadovoljstva zbog uspjeha njihovih “modrih”.

- Znaš, ovo me podsjeća na našu 1963. i 1967. godinu - dočekao nas je Slaven Zambata, koji je ovih dana u Splitu, ali odmah je pitao ima li euforije u njegovom Zagrebu.

- Te smo 1963. na putu do finala Kupa velesajamskih gradova rušili Porto i Bayern, 1967. godine smo rušili Juventus, Eintracht, Leeds, europske velikane. Pa ova je naša momčad sad srušila dva velikana Fenerbahče i Anderlecht, puno je tu sličnosti. Samo da nastavimo ovako, hvala Bogu da smo na korak od proljeća, ali želim da idemo dalje. Zašto ne, sve do finala i do pehara. Neka momci nadmaše i naš uspjeh 1967. godine. To im od srca želim - poručio je euforično Slaven Zambata, jedan od najvećih napadača u povijesti Dinama.

Velimir Zajec, jedna od ikona Ćirine generacije 1982. godine, javio nam se iz Atene. Imao je zdravstvenih problema, ali sad je bolje. Dinamo prati kad god može, preko Interneta.

- Bilo je u našem klubu sjajnih generacija, ali nekada su nam prvenstva možda bila i važnija od Europe. Gledao sam Bjeličin Dinamo nekoliko puta ove sezone, to je momčad koja ima glavu i rep. S takvim drugim poluvremenom kao protiv Trnave, postižu se velike stvari u Europi - kaže nam Zajec.

Marko Mlinarić je presretan.

- Koliko je samo generacija čekalo da prezimimo u Europi. Hvala Bogu da smo evo dočekali kraj tog prokletstva, bilo je i vrijeme da napravimo iskorak u Europi. Dinamo je veliki klub, a ovakve utakmice to pokazuju. Tako pobjeđuje i tako igra hrvatski nogometni velikan - rekao je ponosni Mlinka i dodao:

- Svaka čast Bjelici i njegovim igračima. Kako je lijepo pobjeđivati europske velikane.

Zlatko Škorić je jedan od najvećih golmana u povijesti kluba iz Maksimira. Čovjek koji je svojim paradama kako kažu stariji ljubitelji nogometa izluđivao najbolje napadače svijeta.

- Velika je ovo stvar. Nikad nisam prestao vjerovati da ću još jednom doživjeti to da moj Dinamo prezimi u Europi – kaže nam 77-godišnji Škorić i nastavlja:

- Užitak je gledati ovakvu momčad. Idemo dalje s ovakvim igrama. Puno toga je napravljeno, ali treba probati ići i korak dalje.

Jedan od onih koji nije dosanjao proljeće u Europi kao igrač bio je i Igor Cvitanović, najbolji strijelac u povijesti zagrebačkog kluba.

- Pa Bjelko i ja smo odrasli skupa i u našem kvartu u Osijeku smo pobjeđivali. On je sad kao trener Dinama samo nastavio pobjedničku tradiciju - pohvalio je velikog prijatelja Cvitanović.

- Ova momčad ima glavu i rep. Sjajno je posložena, guštam u tome, sretan sam zbog svega što radi moj Dinamo - dodao je Cvita.

Otto Barić je od prvoga dana vjerovao u svojeg učenika Nenada Bjelicu, kojega je kao izbornik vodio u hrvatskoj reprezentaciji.

- Znao sam da je pravi trener. Zna svoj posao i ima odlične igrače. Znate što je jako važno, ovaj Dinamo nema pravu zvijezdu. To je momčad s nekoliko odličnih igrača, ali nema zvijezda. To je po meni jako bitno. Pokazuju zajedništvo i karakter, samo se tako može ići naprijed. Zasad sve ide sjajno, ne treba stvarati pritisak, ali ova momčad u Europi ove sezone može napraviti još puno toga - optimističan je Herr Otto.