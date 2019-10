Mladi dinamovci bore se u Manchesteru: Jure po bod...

13'

Velike probleme Modrima radi Rogers na lijevom krilu. Riječ je o igraču kojeg je City platio čak 4 milijuna funti. Dinamo je znao što ih čeka, no jednostavno je teško samo preko video analiza shvatiti koliko su ovi momci iz Cityja moćni.

No ima i Dinamo svoje adute. To je sigurno Antonio Marin, no još nije uspio doći do lopte od strašnog pritiska kojeg su nametnuli domaćini na samom početku utakmice.