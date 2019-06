Dinamovo 'odbjeglo dijete' od listopada novi igrač Bešiktaša

Kako prenose turski mediji, kad Ajdin Hasić (17) napuni 18 godina, postat će novi igrač turskog prvoligaša Bešiktaša. Tako će klub riješiti 'probleme' s potpisivanjem maloljetnika, a mladi BiH reprezentativac zaigrat će nakon odlaska iz Dinama.

Podsjetimo, Dinamo je u listopadu ostao bez Ajdina Hasića (17), igrača koji je imao stipendijski ugovor do 2021. godine. On je potpisao raskid ugovora, odnosno on i hrvatski prvak potpisali su sporazumni raskid ugovora.

Hasić je bez ikakve sumnje bio jedan od najvećih talenata u Maksimiru, predviđala mu se sjajna budućnost, ali očito je da je neće doživjeti u Zagrebu. Oko Hasića je već tad počeo “ples milijuna” i nema sumnje kako je Dinamo ostao bez igrača zbog kojeg bi se u klupsku blagajnu slili novi milijuni. Netko je u klubu možda pogriješio, u Dinamu nisu imali komentara na ovu temu, ali svjesni su kako je otišao igrač koji je već odigrao i neke sjajne partije za drugu momčad u drugoj ligi.

Prošle godine bivši igrač Dinama nastupio za U-17 reprezentaciju BiH na EP-u u Engleskoj. Oduševio je u pobjedi 3-2 protiv Danske. Imao je tri asistencije za samo pola sata. I u tim je utakmicama na sebe skrenuo pozornost mnogih velikih europskih klubova. Lako je moguće da je Dinamo njegovim raskidom ugovora ostao bez 10-15 milijuna eura, a sad će ga Turci dobiti besplatno.