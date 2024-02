'Dinamovo proljeće' predstavilo program. Zajec: Vrijeme je i da ja nešto vratim svom Dinamu...

Lista "Dinamovo proljeće" večeras je u zagrebačkom Branimir Centru predstavila plan i program kojim žele oduševiti članove Dinama i osvojiti prve demokratske izbore u Maksimiru. Cinestarova dvorana 7 bila je prilično ispunjena, a svoja mjesta pronašli su i bivši dinamovci Slavko Ištvanić, Mladen Munjaković, Silvio Marić, Tomo Šokota.

- Bilo je to na Valentinovo - odzvanjalo je na zvučnicima uoči početka cijele manifestacije, a naravno nitko u dvorani nije razmišljao odanu zaljubljenih, već o onom "plavom Valentinovu". Navijači Dinama dobro pamte kako je 2000. godine baš na današnji dan vraćeno ime Dinamo. Jedan od glavnih protagonista te priče prije 24 godine bio je Velimir Zajec, baš kao i večeras u Branimir Centru.

I onako, ovo što su danas predstavili članovi tzv. "navijačke liste" u najmanju ruku djeluje impresivno. Pa i da ti dečki ne ispune sve, već nekih 50-60% iz svog programa, to će i dalje biti - "wooooow". I za današnji Dinamo veliki korak naprijed. U svemu. Digitalizaciji, odnosu prema članovima i legendama kluba, marketingu, brendiranju samog imena Dinamo...

Velimir Zajec dobio je veliki pljesak prisutnih, a uz Dinamovo "med i mlijeko" još su pričali Ivan Nauković, Frano Šušnjara i Krešimir Mlinarić. I svi su pričali jasno i precizno, potpuno drugačije od onoga na što smo u Maksimiru naučili proteklih godina. Ali to nikoga ne čudi, riječ je o puno mlađim (i obrazovanijim) dečkima od onih koji godinama stoluju u Dinamu.

- Dugo sam razmišljao trebam li se prihvatiti ovog posla s obzirom da većina moje obitelji živi u Grčkoj. Opet, moram i ja nešto vratiti Dinamu. Ovaj klub mi je dao toliko toga, ime i ljubav navijača, vrijeme je da se odužim. Neće nam biti lagano, ali uz mene su mladi, kvalitetni i obrazovani ljudi, vjerujem kako će sve biti puno bolje - pričao je Zajec.

U tih 45 minuta pričalo se o svemu. Problemima članova kluba, problemu stadiona, problemima s financijama, u omladinskoj školi... Navijači Dinama i svi prisutni mogli su vidjeti 23 kandidata liste "Dinamovo proljeće", preostala dvojica su u Sevilli gdje čekaju sutrašnji dvoboj Betisa i Dinama.

A sutra je i zadnji dan za predaju izbornih lista. Kako sada stvari stoje, članovi Dinama birat će između dvije liste, jedne koju predvodi Velimir Zajec i druge kojoj je na čelu mlađi Otto Barić.

Tomo Šokota je rekao...

- Danas sam bio pozvan, dečki koji stvaraju "Dinamovo proljeće" su me pozvali ovdje, drgao mi je zbog toga. Cijela ona ludost koju smo prije nekoliko godina radili s navijačima nas četvorica (Šokota, Marić, Šimić i Bišćan) ima smisla, sad smo konačno jako blizu. Sretan sam što sam sve čuo večeras, a cijeli njihov program potpisujem istog trena, stojima iza svega - poručio je Tomo Šokota, pa dodao:

- Žao mi je što nije bilo još i više bivših igrača, ali vjerujem da će se i oni polako vratiti Dinamu, da ćemo se više viđati, svi smo jednoga dana branili boje ovoga kluba. Vidio sam i svog direktora Velimira Zajeca, on ima energiju, karizmu i liderske osobine, on je čovjek koji može povući Dinamo u dobrom smjeru.

Dinamo se posljednjih godina udaljio od svojih bivših igrača i legendi...

- Ma ja godinama nisam ni dolazio na Maksimir, totalno sam se maknuo od svega. Teško mi je i pričati što smo nas četvorica prošli zbog neke svoje borbe, bio nam je to veliki stres. Vratio sam se kad se Bišćan vratio u klub, ali to nije završilo kako smo svi mi htjeli. Idemo razmišljati o budućnosti, Dinamo ide u dobrom smjeru, a ovo što sam vidio večeras čini me sretnim i optimističnim. I vidim da svi žele Dinamu vratiti indentitet, a to je jako bitno - završio je Šokota.

Silvio Marić se na početku ove priče sa Šokotom, Bišćanom i Šimićem borio protiv trenutačnog stanja u Dinamu.

- Napravili smo to kada je malo ljudi imalo hrabrosti ući u tako neku raspravu jer je Dinamo bio zatvoreni klub s kojim nisi mogao komunicirati. Iznimno mi je drago zbog toga što smo to pokrenuli zajedno s navijačima jer imali smo viziju ovoga. Drago mi je da su na ovoj listi sve ljudi s bogatim karijerama, to je garancija. Zeko je tu predvodnik u sportskom segmentu - rekao je Silvio Marić, pa dodao:

- Mi bivši igrači imamo jako puno poznanstava. Jedan od primjera je Deco, s kojim sam prijatelj, igrali smo skupa, a on je sada sportski direktor Barcelone. Ako imate četiri-pet nas takvih u nekom odboru, teško da ćemo mi promašiti za nekog igrača. Pa nećemo se mi baviti financijama, imaju ljudi za to. Izbori? Ne mogu sudjelovati u njima jer sam imao zabranu i dalje se ne mogu učlaniti u Dinamo. Sramota. Kapetan Dinama. Eto, za njih sam ja protivnik Dinama. Bio sam član od 1975. kada sam se rodio, deda me učlanio. I dao sam kasnije nešto "malo" tom klubu.