Dinamovo zatišje pred buru: Gvardiol ušao u 'modru' elitu

Dinamo je pred 2404 gledatelja rutinski stigao do nove pobjede, Zagrepčani su s 1-0 svladali Inter. Nenad Bjelica protiv Zaprešićana je izašao s prilično jakom postavom, bilo je tu sedam igrača koji će sigurno nastupiti protiv Šahtara (Livaković, Stojanović, Perić, Leovac, Olmo, Oršić i Petković), ali i dva mlada aduta hrvatskog prvaka - Joško Gvardiol i Marko Đira. Obojica su se predstavila s lijepom izdanju, a 17-godišnji Gvardiol postao je i junak utakmice.

Riječ je o mladom braniču koji je oduševio na ljetnim pripremama, pa je od tada u kadru prve momčadi. Ipak, Gvardiol je više igrao za Dinamo 2, juniorsku momčad u Ligi mladih, pa i Premier League International kupu. Prve minute u prvoligaškom seniorskom nogometu upisao je protiv Gorice, a onda kontra 'žutih' po prvi puta priliku dobio u startnoj postavi. I tu je - oduševio. Zagrebački 'dečko sa srednjaka' sve se ozbiljnije nameće Nenada Bjelice, bar dok je ozlijeđen Marko Lešković...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Joško Gvardiol fizičkim predispozicijama odavno spada među seniore, 17-godišnjak je protiv Intera dominirao u zraku, bio siguran i na zemlji. U prvom dijelu mu je jedan zicer glavom obranio Frelih, u drugom je poluvremenu i gostujući vratar bio nemoćan. Mlada nada Dinama i hrvatski reprezentativac (do 19 i do 21 godine) danas je sa 17 godina, devet mjeseci i 11 dana postao šesti najmlađi Dinamov strijelac u povijesti HNL-a.

Prije njega u Prvoj HNL za Dinamo su zabijali samo Alen Halilović (16 godina, tri mjeseca, 19 dana), Mateo Kovačić (16 godina, šest mjeseci, 14 dana), Niko Kranjčar (16 godina, 11 mjeseci, 15 dana), Ante Ćorić (17 godina, 26 dana) i Tin Jedvaj (17 godina, četiri mjeseca, 22 dana). Sama elita. A svi su oni, s većom ili manjom, minutažom bili članovi hrvatske A reprezentacije. Budite sigurni, to će postati i Gvardiol.

Dinamo je protiv Intera dominirao, prijetio, ali i promašivao. Nije to bila fantastična partije hrvatskog prvaka, ali 'žuti' nisu niti došli do Livakovića. Patila je realizacija, u listu strijelaca mogli su se upisati Olmo, Petković, Oršić, Kadzior, Leovac, Perić, pa još koji put i Gvardiol. Bila je ovo klasična laganica, 'odrađivanje posla', rekli bismo i zatišje pred buru. Pred Šahtar koji dolazi u srijedu, a to će biti nešto sasvim drugačije.