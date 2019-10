Sredio Dinamo: Ubili mu oca, privodili ga, prozivali idiotom...

City je promašivao šanse, bilo je i sreće za Dinamo, ali Modri su nekako držali 'iks'... Dok nije ušao Raheem Sterling. Englezi su dobili jednu kristalnu čistu nogometnu klasu više i (premda znatno teže od očekivanog) na kraju slomili ZG-tvrđavu. 2-0 za Man City.

Tek su mu 24 godine, a Sterling je odavno svijetu demonstrirao da je jedan od najboljih nogometaša i Engleske i Premiershipa i svijeta te proživio šokova i zaradio love za deset života.

Od Jamajke do vrha svijeta

Rođen je na Jamajki na kojoj mu je, kada je imao samo dvije godine, u oružanom sukobu ubijen otac koji inače ni za života nije vodio računa o svojoj djeci. Mama je štedjela za put pa, kada je Raheemu bilo pet godina, spakirala njega i njegovog brata i dvije sestre pa preselila u Britaniju.

S devet godina je počeo trenirati među klincima Queens Park Rangersa, sa 16 je prešao u Liverpool, sa 17 debitirao na Anfieldu i odmah je bilo jasno da nije riječ o jednom od tisuća mladih koji pokušavaju uspjeti u nogometu. Raheem je bio i ostao poseban.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Rastao je pod nadzorom Brendana Rogersa (danas trenerom sjajnog Leicestera), već sa 18 debitirao za Englesku pa početkom 2015. prvi puta došao pod udar javnosti.

- Ponudili smo mu abnormalno dobar ugovor za njegove godine, 100 tisuća funti tjedno! Igrati u Liverpoolu i sa 21 godinom toliko zarađivati... Ne znam što više mladi nogometaš može poželjeti u karijeri - rekao je Rogers.

Poželio je: Man City. Beskrajno bogati vlasnici Man Cityja na Anfield su iskrcali 40 milijuna eura, Sterling je dobio tri puta više nego što bi zarađivao u Liverpoolu i krenule su priče o klincu kojem je novac važniji od bilo čega jer... 100 ili 300 tisuća eura tjedno normalnome čovjeku ne radi razliku u kvaliteti života, a: ne ide se iz jednog od najvećih klubova u povijesti nogometa, posebno ako je destinacija 'umjetno napumpana priča s Etihada'.

Sa Anfielda na Etihad

Liverpool je prvak Europe, City je prvak Engleske i cijeli svijet može misliti što ga volja, ali Sterling je svoju odluku donio i zasad je teško reći da je u bilo čemu, a posebno financijski, imali pogriješio.

Ima dva osvojena Premiershipa, jedan FA Cup i jedan Community Shield. A sa Pepom Guardiolom na klupi i Liga prvaka je vjerojatno pitanje sezone. I naravno, standardno dobiva pozive engleskog izbornika, oslonac je Gordog Albiona.

Foto: Darren Staples/Press Association/PIXSELL

Ako na naslovnice ne uleti zbog lavine golova koje zabija i čudesnih driblinga kojima lomi protivnike onda u fokus javnosti ušeće onako kako se to posebno poznatima obično događa, iz jednog od dva ekstremna razloga: ili ga opisuju kao žrtvu ili po njemu pljuju.

Najdalje je otišao The Sun koji ga je 2016. kada je Engleska ispala od Islanda sa Europskog prvenstva nazvao 'nogometnim idiotom'.

S druge strane, svi mu odaju priznanje da je, kao česta žrtva rasističkih vrijeđanja, postao možda i najpoznatiji borac protiv rasizma u nogometu i uopće.

'Neće me potjerati s terena'

Kad je na kvalifikacijskoj utakmici sa Engleskom u Crnoj Gori zbog svoje boje kože doživio uvrede i hukanja, zabio je gol pa poslije izjavio:

- Nisam za to da odemo s travnjaka kad nas tako vrijeđaju. Te idiote najviše boli kad im onaj kojeg tako primitivno vrijeđaju na kraju zabije gol i pobijedi ih. To sam i učinio. Ali... Fifa i Uefa definitivno nemaju dovoljno dobar okvir za pravi, odlučni obračun sa rasizmom - izjavio je Sterling koji se često smije onome što pročita o sebi.

- Zarađujem veliki novac, to je svima poznato. Priuštim si što god želim, a onda me jedan dan kritiziraju da sam 'pijani bogataš', a drugi dan čitam da jedem jeftinu hranu, letim jeftinim aviokompanijama i kupujem u jeftinim trgovinama jer sam, navodno, škrt?! I Phil Foden i ja smo svojim majkama kupili kuće. Za koji dan otvorim novine i čitam: 'Sterling spiskao 2 milijuna funti na blještavo imanje', 'Foden majci kupio dom od 2 milijuna funti'... I što da radim nego da se smijem? Ne poznaju me, a osuđuju me i vrijeđaju me. Mogu samo igrati najbolje što mogu, živjeti pošteno i smijati se lažima koje se o meni pišu!

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Dvaput je osumnjičen za nasilje nad svojim djevojkama (drugi put u pitanju je bila njegova današnja supruga i majka njegovog drugog djeteta). Oba su puta optužbe odbačene.

Kada je prošle godine na nozi istetovirao automatsku pušku M16 krenuo je tsunami optužbi o promoviranju nasilja.

- Nikad u životu ne bih ni taknuo bilo kakvo oružje. Tetovaža je upravo drugog značenja, uspomena na oca koji je ubijen u oružanom obračunu. Nek' se vidi, nek' me pitaju što znači i govorit ću protiv oružja - rekao je Sterling.

Prije dvije godine u Londonu se dogodila tragedija, požar tornja Greenfeld u kojem je poginula 71 osoba. Mnogi su donirali za pomoć obiteljima poginulih i onima kojima su uništeni domovi. Fondacija koja upravlja novcem ne smije javno obznanjivati iznose, ali jedan od voditelja fondacije rekao je kako je 'iznos koji je uplatio Sterling ogroman' te da 'nitko nije vjerovao kada je vidio sve te nule na Sterlingovom čeku'.

Velemajstor svjetske razine

Život pun šokova i kontroverze, a karijera... Puna neupitne, kristalno čiste svjetske klase koju u najjačoj ligi svijeta demonstrira od svoje 17. godine.

Igra na lijevom 'krilu', prošle je sezone zabio 25 golova i namjestio 18 u ludo Cityjevom sprintu prema naslovu prvaka Engleske. Finale Lige prvaka i moguću europsku titulu otela mu je jedan čudna sudačka odluka u polufinalu s Tottenhamom, a u sezoni u kojoj je Kevin De Bruyne više liječio ozljedu nego igrao baš je Sterling vukao City prema naslovu u ludo dobroj utrci s Tottenhamom.

Kada je raspoložen Sterlinga se ne može čuvati, a raspoložen je - gotovo uvijek. Sa tek 24 godine lider je i Southgateove Engleske koju na zadnjem Mundijalu u očaj bacila Hrvatska, pobjedom 2-1 u polufinalu.

Lako je moguće, zapravo posve je vjerojatno, da Raheem Sterling u možda i cijelo desetljeće karijere koje je pred njim osvoji ama baš sve trofeje koje se osvojiti može i postane: jedan od najboljih koje je Engleska ikada imala.