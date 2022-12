Dinamu Fifa daje gotovo dva milijuna dolara, a zbog SP-a zaradit će i Hajduk, Osijek i Istra

Ulaskom Hrvatske u polufinale Svjetskog prvenstva postalo je jasno i da će klubovi koji su dali "vatrene" dobiti maksimalnu naknadu od Fife.

Podsjetimo, Svjetska nogometna organizacija daje odštetu za svakog igrača otprilike 10.000 dolara po danu njegovom klubu. I to počevši od prvog dana priprema do dana nakon ispadanja njegove reprezentacije, i to ne samo trenutačnom klubu nego određeni dio dijele i klubovi u kojima je taj igrač proveo dio u zadnje dvije godine.

Na temelju toga, veliki uspjeh Hrvatske znači i novac za Dinamo, Hajduk, Osijek i Istru.

Konkretno, za svakog igrača Hrvatske njihovi će klubovi dobiti po 370.000 dolara. Dinamo, dakle, za Livakovića, Petkovića, Oršića i Šutala 1,48 milijuna dolara. Plus 180.000 za Moharramija, koji je s Iranom ispao u skupini.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

No, Dinamo će neki iznos dobiti i za igrače koji su 2021. i 2022. bili u klubu, a sad više nisu. Joško Gvardiol bio je u Dinamu šest mjeseci u tom razdoblju, a Kristijan Jakić i Lovro Majer po osam mjeseci. Što bi u maksimirsku blagajnu moglo donijeti još 330.000 dolara, za ukupnu zaradu od 1,99 milijuna dolara.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hajduk na račun Marka Livaje i Osijek za Ivicu Ivušića dobit će po 370.000 dolara, a nešto će zaraditi i Istra. Naime, u prethodne dvije godine Josip Šutalo šest je mjeseci proveo u Puli, a čak i velški reprezentativac Dylan Levitt četiri i pol mjeseca. Prema tome, Istra bi mogla dobiti 157.000 dolara.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

U igri je možda čak i Lokomotiva, čiji je igrač bio australski reprezentativac Fran Karačić, do 13. siječnja 2021. Dakle, kalendarski razdoblje odgovara, ali tada nije bilo utakmica pa je pitanje hoće li Fifa to uvažiti.

