Tko je Oliver koji sudi Dinamu? Protiv plavih sudio tri penala...

Prvu utakmicu Europske lige između Dinama i Benfice sudi Englez Michael Oliver!

Ne pamte ga dinamovci u najboljem sjećanju, u kolovozu 2015. godine sudio je tri penala protiv Dinama u utakmici pretkola Lige prvaka protiv Moldea, no modri su ipak prošli usprkos rezultatu 3-3.

Slavan je Oliver postao prošle godine u četvrtfinalu Lige prvaka između Reala i Juventusa kada je na njega u potpunosti poludio legendarni golman Gianluigi Buffon, kojeg je isključio u 93. minuti i dosudio penal za Real.

Uh, vjerujte mi da sam, čim sam gledajući utakmicu Reala i Juventusa vidio suca Olivera pomislio kako nam je on sudio taj dvoboj protiv Moldea. Nisam bio siguran, ali mi je baš ta utakmica pala na pamet. Bilo je to prije više od dvije godine, a prije svega mislim kako je taj sudac doista imao 'muda'. Stvarno treba biti hrabar, pa na jednoj utakmici dosuditi tri penala za jednu momčad - rekao je prošle godine za 24sata Domagoj Antolić, pa nastavio:

- Ne sjećam se sada svih detalja s te utakmice, ali sigurno kako nikada više u životu nisam igrao takvu utakmicu u kojoj je jedna momčad imala tri penala. Ali znam, kako je taj sudac sva tri puta baš rezolutno, bez imalo oklijevanja pokazao na bijelu točku. I djelovao prilično sigurno u svoje odluke. Kažem, penali su bili čisti, ali treba biti hrabar i dosuditi ih čak tri za jednu momčad.

A Buffon je nakon te utakmice, u kojoj je Juve slavio 3-1, a penal za Real u 97. minuti donio je kraljevskom klubu prolaz, bio i više nego slikovit:

- Umjesto srca, Michael Oliver ima kantu smeća. Njegova je odluka pokazala da je nesposoban, da nema osjećaj za igru. Normalna osoba nakon takve utakmice ne može svirati toliko sumnjivu situaciju, osim ako na mjestu srca nema ništa - smeće. To onda nisu ljudi, tako to rade životinje. Tako to ne rade ljudi. Ovaj sudac nema emocije, mogao sam mu reći svašta u onoj situaciji, mora shvatiti kakvu je katastrofu napravio - rekao je Gigi nakon što ga je Oliver isključio u posljednjoj minuti utakmice, no nije to bilo sve:

- Bio sam vrlo blizu, kao i sudac Oliver i onaj iza gola. Ako sudiš ovakav penal u 93. minuti, onda si životinja, ne čovjek.

Cijeli slučaj ubrzo je završio i na policiji jer su prijetnje stizale i Oliverovoj ženi čiji je broj mobitela bio objavljen na društvenim mrežama, a 34-godišnji sudac inače je poznat po tome što je u Engleskoj oborio mnoštvo rekorda poput onog za najmlađeg suca koji je odsudio utakmicu Premier lige, a tad je imao tek 25 godina...