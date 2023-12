Zaokret u Dinamu! Ipak ništa od sastanka Izvršnog odbora!?

Sastanak Izvršnog odbora Dinama zakazan za subotu neće se održati, piše Jutarnji list! Trebao je to biti "dan D" kada su se obje strane trebale izjasniti oko novog klupskog Statuta. No, maksimirska sapunica očito se nastavlja.

Navijači su tijekom srijede odradili sastanak na kojem je donesena čvrsta odluka da će se inzistirati na prvom prijedlogu radne skupine, prema kojem bi novu Skupštinu činilo 60 članova - 28 bi zastupnika birali članovi na neposrednim izborima, 28 bi predlagao predsjednik kluba (Izvršni odbor), tri bi predstavnika dali sponzori, jednog Grad, dok bi članovi izabrani na neposrednim izborima dobili i četiri mjesta u IO-u.

Pitanje ovlasti u Dinamu

Najviše bode pitanje ovlasti, koje je zapravo najspornije, s obzirom da u tom prijedlogu stoji da sve članove Izvršnog odbora bira predsjednik. Ovlasti Nadzornog odbora smanjile bi se na minimum, dok bi narasle one IO-a. Prevedeno, predsjednik i Izvršni odbor imali bi praktički monopol na sve ključne klupske odluke, piše Jutarnji.

Dinamo pred likvidacijom?

Dinamo je posljednju redovnu skupštinu imao 12. prosinca 2022. godine, onu od 9. ožujka 2023. poništio je odlukom Gradski ured za opću upravu, a ova posljednja, od 25. rujna 2023. godine, još nije verificirana. U toj pravnoj zavrzlami jedni tvrde kako u Maksimiru ne postoji mogućnost da klubom od ožujka (kad istekne mandat predsjedniku i skupštinarima) vlada gradski upravitelj nego da Dinamu prijeti likvidacija! Dinamo u velikoj većini funkcionira prema Zakonu o udrugama, a prema tom zakonu (članak 48., stavak 1., točka 3), svaka udruga ide u likvidaciju ako u dvije godine ne održi redovnu skupštinu.

Mirko Barišić navijačima obećavao svašta, a napravio ništa

Ako se ne održi skupština 21. prosinca, Dinamo će biti pred potpunim kolapsom. Zašto? Predsjedniku kluba Mirku Barišiću i svim skupštinarima Dinama istječu mandati 11. ožujka 2024. godine, pa bi klub ostao bez skupštine kao vrhovnog tijela udruge. I klubom bi (u slučaju da se ponište odluke rujanske skupštine, to znači da ne postoje izvršni i nadzorni odbor) vladala tek uprava.

I to je poanta cijele priče. Klub bi bez skupštine mogao funkcionirati samo do 12. prosinca 2024. godine jer bi već sljedećeg dana prošlo dvije godine bez redovne skupštine (zadnja je verificirana 12. prosinca 2022.), pa bi, prema Zakonu o udrugama, došlo do gašenja udruge. Točnije - Dinama. Samo, čini se da Mirko Barišić i njegovi ljudi to još ne shvaćaju. Jasno, nitko ne vjeruje u takav krajnji negativan ishod cijele priče, ali kao da nitko od Dinamovih “izvršnjaka” nije svjestan u što su se upustili.