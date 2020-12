Dinamu se vraća pojačanje u napad, ali Petko je u prednosti

<p><strong>Zoran Mamić </strong>dobio je dobre vijesti uoči utakmice koja <strong>Dinamu</strong> može donijeti europsko proljeće.. Dinamovci su se u ponedjeljak testirali na korona virus, a rezultati su odlični. Nema pozitivnih na korona virus.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci na treningu</strong></p><p>Oporavio se i <strong>Mario Gavranović.</strong> On je zaliječio ozljedu mišića, točnije lože, ali posljednjih tjedan dana nije mogao trenirati. Propustio je dosta treninga, morao je ići na terapije. Gavro što se tiče ozljede može igrati, ali je bez treninga. Moguće je da bude na klupi, ali u prvih 11 teško.</p><p>Kakav bi mogao biti sastav za utakmicu na legendarnom De Kuipu? Sličan, a možda i isti kao u Klagenfurtu.</p><p>Podsjetimo, tamo je sastav bio: Livaković, Moharrami, Lauritsen, Theophile-Catherine, Gvardiol, Jakić, Kastrati, Ademi, Majer, Oršić, Petković.</p><p>Možda se Zoran Mamić odluči za potpuno 11 istih igrača. Jasno je da njih devetorica ili čak desetorica nisu upitna, promjena bi možda moglo biti na desnom krilu, ali neće biti nikakvo iznenađenje ako momčad bude potpuno ista. Naravno, za prvih 11 ima još nekoliko kandidata, Stojanović, Franjić, Ivanušec, Perić..., ali vjerojatnije je da će igrati ista momčad kao u Austriji.</p><p>Dinamo ima osam, Feyenoord pet, Wolfsberger četiri, CSKA tri boda nakon četiri kola. Zagrepčani su na korak od prolaska dalje, ali naravno da nitko ne pomišlja na to da je sve završeno, jer nije. Pobjeda bi riješila sve, bod bi bio odličan, a Dinamo bi u četvrtak mogao osigurati i prolazak ako CSKA i Wolfsberger remiziraju u Moskvi. U Maksimiru se razmišlja o pobjedi, kalkulirat se neće, najavio je to i trener Zoran Mamić. </p><p>Feyenoord i Dinamo igraju u četvrtak od 18.55. Posljednje kolo igra se 10. prosinca. Dinamo tada dočekuje CSKA od 21 sat. </p>