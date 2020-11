Dinamu sudi sretni Ukrajinac, par promjena u odnosu na derbi

Sergij Bojko sudio je povijesnu utakmicu Dinama protiv Spartaka 2018., kad su Zagrepčani pobjedom 3-1 izborili europsko proljeće nakon 49 godina. Sad će im suditi protiv Wolfsbergera u Klagenfurtu

<p>Vijesti uoči puta u Austriju nisu mogle biti bolje za <strong>Dinamo</strong>. Svi su negativni, svi mogu na put. Problema s rupturom mišića ima Dino Perić, ali svi ostali su spremni za utakmicu četvrtog kola<strong> Europske lige </strong>protiv <strong>Wolfsbergera</strong>. Dinamovci na put idu danas, bit će u tri autobusa. Šef Dinamove liječničke službe Ivica Smodek zbog korona virusa već neko vrijeme provodi tu zamisao da se na gostovanja ide odvojeno s automobila po dva igrača ili s autobusom i automobilima. I to daje rezultata kad je korona u pitanju.</p><p>Zoranu Mamiću se, dakle, u odnosu na Osijek vraćaju neki važni igrači. To znači i da će biti nekoliko promjena u sastavu. Vjerojatno tri-četiri. Dinamo je na vrhu skupine s pet bodova, nije primio gol, jedini u Europskoj ligi. Jasno je da bi pobjedom u Klagenfurtu došao do na korak od europskog proljeća. Poslije Austrije slijedi Feyenoord u Rotterdamu i na kraju CSKA u <strong>Zagrebu</strong>.</p><p>Gvardiol, Majer i Franjić vraćaju se u konkurenciju. Nije lako pogoditi sastav <strong>Zorana Mamića,</strong> ali Oršić, Petković i Gavranović u navali protiv Osijeka u Gradskom vrtu nisu izgledali loše. Bilo je puno dobrih akcija. OK, Dinamo nije zabio gol, to je minus, ali je igra prema naprijed bila dobra u većem dijelu utakmice. Imao je Dinamo pet velikih prilika, nedosuđeni penal... Trebao je zabiti barem gol-dva, ali nije. Efikasnost u Austriji mora biti puno bolja. Možda se Mamić odluči da opet zaigra s Petkovićem i Gavranovićem u vrhu napada, a Oršićem iza njih. Jedna od opcija za Austriju je ovakav sastav. Livaković, Stojanović, Lauritsen, Gvardiol, Leovac, Franjić, Majer, Ademi, Oršić, Gavranović, Petković. </p><p>A utakmicu u Austriji sudit će Sergij Bojko. Ukrajinac je Dinamu bio jako sretan. Vodio je povijesnu utakmicu protiv Spartaka iz Trnave kad je Dinamo 8. studenog 2018. godine, pobjedom 3-1, izborio europsko proljeća nakon 49 godina čekanja.</p><p>Bojko je mogao prekinuti utakmicu zbog guste magle, ali to nije napravio. Magle je bilo prije utakmice, za vrijeme utakmice, a u drugom poluvremenu su se dinamovci bojali prekida, ali je Ukrajinac pustio da se igra do kraja.</p><p>Dao je Bojko tada tri žuta igračima gostiju, a Dinamo nije kažnjavao. Zabijali su Gojak i Oršić i autogol Kadlec. Dinamovci se nadaju kako će im opet biti sretan,</p>