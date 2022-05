Dinamo je neodlučan. Četvorica su kandidata za klupu prvaka

Situacija se doslovno mijenja iz dana u dan. Ako ne i iz sata u sat. Dinamova potraga za novim trenerom polako postaje "meksička sapunica", očito kako ni u Maksimiru i dalje nemaju svog favorita. Uostalom, da ga imaju, taj bi već bio potvrđen kao novi trener, ovako se i dalje špekulira s Antom Čačićem, Darkom Milaničem, Goranom Tomićem, Sergejom Jakirovićem...

Prvi favorit po završetku sezone bio je Ante Čačić. Iskusni trener uspješno je završio nemirnu sezonu, odveo Dinamo do toliko očekivanog naslova prvaka. I svima onda jasno dao do znanja kako i dalje želi biti trener Dinama. Ante Čačić je vratio povjerenje momčadi, najvažnije karike Dinama (Ademi, Oršić, Mišić, Ivanušec, Livaković...) žele njegov ostanak, a probudili su se i igrači iz drugog plana poput Špikića, Tolića i Baturine.

Opet, Dinamo je posljednja dva trenera, Damira Krznara i Željka Kopića, dovodio na sličan način, pa griješio. Prvo bi ih postavili kao privremene opcije, onda brzo i potvrdili za glavnog trenera, da bi se na kraju s njima razišli. I od toga, u slučaju Ante Čačića, najviše strahuju sadašnje maksimirske strukture. Ante Čačić čeka "mig" iz Maksimira, tu postoji obostrana kemija, ali nitko još ne želi staviti "ruku u vatru" kako bi to bilo "to". I još je sve na čekanju.

Darko Milanič je jako zanimljiva priča. Slovenskog stručnjaka pak muči povijest. I neke prilično neoprezne izjave koje je kao veliki Partizanovac izrekao prije "sto godina". Stariji navijači to pamte, pa Milanič nema podršku navijača. Iako, po mnogima bi to mogla biti zanimljiva opcija, nekakav odmak od dovođenja trenera iz "unutarnjih redova". Darko Milanič je dvaput s Mariborom igrao Europsku ligu, jednom Ligu prvaka, radio u Sloveniji, Austriji, Engleskoj, Slovačkoj i na Cipru. I da, kotirao je kao glavna opcija za trenera, no njegove akcije iz dana u dan padaju.

Goran Tomić je još po odlasku Željka Kopića kotirao dosta visoko u razmišljanjima čelnika Dinama. I to s razlogom, iza njega je već 11 godina trenerskog iskustva, dokazivao se u Kini, radio pod paskom Svena-Görana Erikssona, u HNL-u vodio Šibenik, Istru, Lokomotivu i Rijeku. I baš svugdje radio dobar posao. Podsjetimo, njegova je Lokomotiva bila druga u Prvoj HNL, Tomić je u "svijet" izbacio Grbića, Jakića, Uzunija, Kastratija... A Tomića "obožava" i Josip Drmić što također može biti bitno.

U maksimirskim kuloarima i dalje se spominje ime Sergeja Jakirovića, vrlo talentiranog i napadački orijentiranog trenera koji je sa Zrinjskim "pokorio" BiH. Sergej Jakirović ima trenerski gard, po mnogima može biti taj, nedavno se u Hercegovini družio i sa Zoranom Mamićem, a u tom je društvu budite sigurni, tema bila Dinamo. Sergej Jakirović i dalje čeka svoju priliku, nada se pozivu iz Maksimira, koji može, a i ne mora stići.

U svakom slučaju, čelnici Dinama moraju požuriti, dani prolaze, a hrvatski prvak i dalje nema šefa struke. Što nije dobro, nikako. Novi trener mora biti postavljen što prije kako bi na vrijeme odradio ljetni prijelazni rok, kako bi se riješio viška igrača, dao "zeleno svjetlo" za dovođenje nekih novih imena. I krenuo u pripreme koje kreću za 15-ak dana...

