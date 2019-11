Dinastija: Pape i dida i pradida Vušković bili su stoperi 'bilih'

Poznati navijački slogan ''I pape i dida bili su Torcida'' slikovito opisuje kako se ljubav prema Hajduku među generacijama prenosi s koljena na koljeno. S oca na sina... No u slučaju Hajdukovog dragulja Marija Vuškovića (18), taj slogan bi slobodno mogao glasiti 'I pape, i dida, i pradida... igrali su za Hajduk'.

Prvotimac Hajduka Mario Vušković danas postaje punoljetan, a u krvi nosi Hajdukov gen! Njegov pradjed Marko Vušković upisao je tri nastupa u onom ratnom Hajduku koji je nastupao na oslobođenom teritoriju Visa, no hajdučkoj je obitelji puno poznatiji kao dugogodišnji klupski tajnik, i to u vrijeme 'zlatne generacije', kada je na čelu kluba bio legendarni predsjednik Tito Kirigin. Tko god je ušao u prostorije Hajduka na Starom placu zatekao bi tamo tajnika Marka, koji je puno desetljeće 'držao tri kantuna kluba' u svojim rukama.

Foto: Privatni album

Dinastiju Vuškovića u dresu Hajduka nastavio je njegov sin, Mariov djed, po kome je današnji prvotimac Hajduka i dobio ime. On je pak bio jedan od najdarovitijih izdanaka Hajdukove škole nogometa u generaciji Ivice Šurjaka, Jurice Jerkovića, Dražena Mužinića..., no nikad nije upisao prvoligaški nastup za Hajduk, pa se nakon juniorskog staža otisnuo u Nizozemsku, gdje je uspješno nastupao za Go Ahead Eaglese i Heerenveen. Nakon što se vratio kući, poginuo je 1985. u prometnoj nesreći na putu prema Omišu za koji je tada igrao.

Foto: Privatni album

Jednako darovit bio je i Daniel Vušković, Mariov otac, a malo je poznat podatak da je Daniel propustio priliku debitirati za Hajduk zbog rođenja sina, junaka ove naše priče - Marija. Bilo je to početkom ovog stoljeća, Gračan ga je uvrstio u momčad za putovanje u Koprivnicu, no Daniel je zamolio trenera da ga oslobodi putovanja kako bi dočekao rođenje prvoga sina. Kasnije je ipak debitirao kod Slavena Bilića, kao jedan od najtalentiranijih u generaciji Marija Carevića i Darija Srne, s kojima je i danas nerazdvojan prijatelj, no upisao je 18 nastupa i zabio šest golova, no zbog brojnih turbulencija u Hajduku i ozljeda svega tri službena nastupa. Danas radi kao jedan od trenera u Akademiji Luka Kaliterna.

Foto: Privatni album



I tu nas priča vraća u današnje vrijeme, na 18. rođendan Maria Vuškovića, koga je prije godinu dana ugledni ''The Guardian'' proglasio jednim od 50 najvećih talenata u generaciji, što je privuklo veliku pozornost stranih klubova, pa su na Hajdukova vrata već zakucali talijanski i engleski klubovi... u želji da ga otkupe za milijunski iznos eura, no Hajduk ga nije puštao...

Vušković je u Hajduk stigao kao kapetan RNK Splita početkom 2016., redovito je nastupao za i nastupa za U-15, U-17, sada i za U-19 reprezentaciju Hrvatske kojoj je i kapetan, i to na poziciji stopera koji zbog svoje visine od 190 cm i tehnike može igrati i na poziciji zadnjeg veznog. Stranice koje se bave mladim talentima procjenjuju njegovu trenutnu vrijednost na 4-5 milijuna eura, no u Hajduku se nadaju da će jednom kad postane standardan vrijediti i puno više, jer ga mnogi uspoređuju s Igorom Tudorom.

Foto: Robert Matic



Vušković je cijelu prošlu sezonu igrao za B momčad, a ove je upisao tri nastupa, debitirao je pred kraj utakmice protiv Gorice na Poljudu, upisao je i minutu u derbiju protiv Dinama, a odigrao je i cijeli kup ogled protiv Mladosti u Petrinji. Zanimljivo, u sve tri utakmice Hajduk je slavio! Na novi nastup morat će ipak malo pričekati zbog kazne koju je zaradio tijekom zadnjeg derbija s Osijekom, kada je isključen zbog prosvjeda sudcu nakon isključenja Jaira...

Mario je četvrta generacija Vuškovića u povijesti Hajduka, a u klubu se nadaju kako bi upravo on mogao ostaviti najdublji trag. Naravno, ako ga ne preskoči mlađi, navodno jednako daroviti brat Luka, koji je kao kadet dobio počast da pročita govor na svečanosti imenovanja Hajdukove Akademije imenom legendarnog Luke Kaliterne.

Foto: Privatni album

Još jedna zanimljivost je da su sve četiri generacije Vuškovića redom bili stoperi, ali i da su Mariovi rođaci Moreno i Vito, djeca njegovog strica Ronalda koji je također igrao nogomet, također nadareni nogometaši. Tko zna, sutra možda i prvotimci Hajduka... Ipak su to izdanci obitelji Vušković, obitelji u kojoj su 'i pape, i dida i pradida...' igrali za Hajduk!