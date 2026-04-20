Dino Prižmić prošao u drugo kolo kvalifikacija za Madrid

Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u 2. kolo kvalifikacija ATP Masters 1000 turnira u Madridu nakon što je u prvom kolu nakon tri tie-breaka nadvisio Australca Christophera O’Connella sa 7-6 (9), 6-7 (5), 7-6 (3). Dvoboj između Prižmića, 87. s ATP ljestvice i Australca, 143. tenisača svijeta trajao je gotovo tri i pol sata.

Mladi hrvatski tenisač u drugom kolu kvalifikacija igrat će protiv pobjednika susreta između Zsombora Pirosa i Tomasa Barriosa Vere. Za razliku od 20-godišnjeg Splićanina, Donna Vekić i Borna Gojo nisu prošli prvo kolo kvalifikacija.

Vekić (WTA - 66.) je bila postavljena za treću nositeljicu kvalifikacija, ali ju je već na prvom koraku zaustavila Francuskinja Leolia Jeanjean (WTA - 126.) koja je slavila sa 6-3, 3-6, 6-4. Gojo (ATP - 150.) nije imao sreće sa ždrijebom koji mu je u prvom kolu dodijelio prvog nositelja, argentinskog veterana Marca Trungellitija (ATP - 77.). Argentinac je slavio u dva seta sa 6-4, 6-3.