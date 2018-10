Dio navijača izvrijeđao Raketu: Barca treba njegovu ozljedu...

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić odigrao je novu sjajnu utakmicu u pobjedi Barcelone nad Interom. Proveo je on na terenu svih 90 minuta, a za to vrijeme imao je jednu asistenciju i to za vodstvo 2-0 kada je poslao majstorsku lopta za Jordija Albu.

No, bez obzira na odličnu utakmicu, dio navijača je brutalno izvrijeđao Rakitića za vrijeme, ali i nakon te utakmice.

Tako su neki tijekom utakmice putem svojih Twitter profila oštro napali našeg reprezentativca kojem su doslovno brojali svaku grešku koju je imao, a imao ih je vrlo malo.

- Rakitić, dva pogrešna dodavanja do sada - napisao je korisnik pod imenom H.Almarri.

Rakitic, two missed passes so far. — H.Almarri (@Halmarri1989) October 24, 2018

Za razliku od njega, neki komentatori otišli su korak dalje i pisali vrlo ružne stvari o našem reprezentativcu.

- Ozljeda Ivana Rakitića toliko je potrebna momčadi - samo je jedan od takvih Tweetova u nizu, dok je jedan korisnik zaista ružno napisao: 'Popit ću svoju pišalinu ako zamjeni Arthura umjesto Rakitića'.

Ivan Rakitic injury needed so badly — M (@futbolofbarca) October 24, 2018

I’ll drink my own piss if he subs out Arthur instead of Rakitic — BarcaMatic (@matic_barca) October 24, 2018

Arthur out?

What is Rakitic doing?

Eii — V3NOM (@YawPerfumedRice) October 24, 2018

LOL. Rakitic what an embarrassment — Geralt (@Geralt_of_Svk) October 24, 2018

Sve u svemu, Rakitić je protiv Intera odigrao novu odličnu utakmicu, ali dio nogometne javnosti to nikako ne želi priznati. Međutim, ima i onih drugih koji smatraju kako je Raketa jedan od ključnih kotačića u momčadi Ernesta Valverdea te da Barcelona mora što prije produljiti ugovor s hrvatskim veznjakom.