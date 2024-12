Dion Drena Beljo otkrio: Igrati s Modrićem je ispunjenje sna! Najteže je bilo protiv Gvardiola

Dion Drena Beljo (22) jedan je od naših igrača u jako dobroj formi ove sezone. Zabio je 12 golova i dodao dvije asistencije za Rapid iz Beča u svim natjecanjima. U intervjuu za Heute otkrio je nepoznate detalje iz igračke karijere.

- Ne gledam statistiku, samo svoju momčad i sebe. Nije važno što drugi rade. Uvijek pokušavam bolje i želim pomoći timu najviše što mogu. U zadnjih nekoliko utakmica nisam igrao kako sam želio, ali to je dio nogometa i dio života. Nastavljam i siguran sam da ću ponovno biti bolji - rekao je Beljo čiji se Rapid nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice i navijači se nadaju tituli.

- Prerano je za razgovor o tome možemo li biti prvaci. Imamo sjajnu momčad, sjajne trenere i dobru poziciju, a trebali smo imati i više bodova. U proljeće ćemo biti još bolji, ali neću reći da ćemo biti prvaci. To ne znači da to ne želimo. Idemo utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo što će se dogoditi.

Beljo je u Rapidu na posudbi iz Augsburga u čijem dresu je zabio gol Bayernu u Bundesligi. Upitali su našeg napadača je li mu to vrhunac karijere.

- Ne bih rekao da je vrhunac, ali bio je to lijep trenutak. Odigrao sam nekoliko dobrih utakmica za Augsburg. Bilo mi je teško nakon što poslije promjene trenera nisam dobivao veću minutažu, no sve je to bilo vrlo edukativno i mislim da sam sad bolji igrač - rekao je i otkrio tko je najteži igrač protiv kojeg je igrao.

- Joško Gvardiol. Igrao je tada još za RB Leipzig.

Novinare je zanimalo i kako je bilo igrati za hrvatsku reprezentaciju gdje je Beljo debitirao 12. listopada 2023. u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Pitali su ga kako je bilo igrati s Lukom Modrićem.

- Ispunjenje sna. Modrić je junak u Hrvatskoj i osvajač Zlatne lopte. Bilo je čudesno biti s njim na terenu - zaključio je Beljo.

Beljo je dosad dvaput nastupio za "vatrene" i još čeka na prvi gol. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.