Španjolski nogomet ponovo je iskazao snagu jer su se sva četiri njegova predstavnika - Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid i Sevilla - plasirali u osminu finala Lige prvaka. La Liga, organizator španjolskog prvenstva, od 2013. godine nastoji diljem svijeta povećati prisutnost, gledanost i prihode, pa se pozicionirati kao najpopularnija nogometna liga. Engleska Premier liga trenutno joj je najveći konkurent.

Fernando Sanz (46), direktor La Lige za odnose s međunarodnim institucijama, rekao je kako bi Luka Modrić i Ivan Rakitić mogli postati "veleposlanici La Lige" kada završe karijere te joj pomoći u ostvarenju cilja.

Njih dvojica u Španjolskoj igraju osam, odnosno devet godina. Osim potpisivanja ugovora s njima kada napuste Real i Sevillu, La Liga je zainteresirana i za suradnju s hrvatskom nogometnom ligom u sklopu svoje međunarodne ekspanzije.

Fernando Sanz, bivši stoper Reala, dijelio je s Davorom Šukerom svlačionicu od 1996. do 1999. godine u vijeme dok je predsjednik kluba bio njegov otac Lorenzo Sanz (76). Lorenzo je u ožujku preminuo od koronavirusa u Madridu. Njegov sin Fernando je videovezom razgovarao s Međunarodnom udrugom stranih sportskih dopisnika (ISMAS) među kojima i s 24sata.

Ovaj tjedan su sva četiri španjolska predstavnika prošla skupinu te izborila osminu finala Lige prvaka. Što to znači za La Ligu?

- To je jako važno. Time kao da smo opet udarili šakom o stol, te pokazali gdje je mjesto španjolskom nogometu. To nam je posebno bitno ove godine jer su zbog pandemije koronavirusa prihodi pali, a nogometni svijet se suočava s financijskim poteškoćama. Osim u Ligi prvaka, naši klubovi su uspješni i u Europskoj ligi, što je također bitno. Ne možemo svake godine osvajati ta dva natjecanja, no bitno je da su nam klubovi prošli skupine.

Španjolski klubovi su gledani i u Hrvatskoj. Na koji način namjeravate povećati atraktivnost lige kako bi gledatelji vikendom na televiziji gledali utakmicu španjolskog prvenstva, a ne recimo engleskog, ili čak domaćeg?

- Želimo biti vizualno prepoznatljivi. Kada gledatelj na ekranu ugleda travnjak, tribinu... da već to izazove kod njega osjećaj uzbuđenja. Da poželi pogledati utakmicu. Engleska liga je već davno u tome dobra, a mislim da smo u zadnjih šest godina i mi stvorili prepoznatljiv proizvod. Proizvod koji je poželjan, drag ljudima i prepoznatljiv. Jer mi se ne natječemo samo s drugim ligama u televizijskim prijenosima, nego i drugim televizijskim sadržajima. Mi želimo da gledatelji doma izaberu baš nas za gledati, a ne film ili seriju na Netflixu recimo, ili neki drugi program.

Sedam godina radite na međunarodnom promicanju imidža La Lige, te ste zaduženi za projekt "veleposlanici". Kakav je to projekt?

- Javier Tebas je postao predsjednik La Lige godine 2013. a tada smo shvatili da ljudi u svijetu znaju za velike španjolske klubove, no ne toliko i za manje. Godine 2014. odlučili smo angažirati bivše nogometaše koji bi u svijetu pričali o svojim osobnim iskustvima igranja u La Ligi te ju na taj način kompletno učinili interesantnijom. Pa da ljudi gledaju i utakmice manjih španjolskih klubova. Među tim našim veleposlanicima su primjerice Carles Puyol (Barcelona), Samuel Eto'o (Barcelona, Mallorca, Espanyol, Real Madrid) i Fernando Morientes (Real Madrid, Valencia, Zaragoza). Oni tijekom raznih događanja u svijetu objašnjavaju što je La Liga. Ona je tako postala jedan od najvećih brendova Španjolske. Danas se u gotovo svim zemljama u svijetu, poput recimo Kazahstana, mogu gledati utakmice španjolskog prvenstva u izravnom prijenosu.

Iz Španjolske je, međutim, otišla zvijezda Cristiano Ronaldo, a ljetos je najbolji igrač svijeta Lionel Messi iskazao nezadovoljstvo u Barceloni.

- Prošle su dvije i pol godine od kada je Ronaldo otišao iz Madrida u Juventus no nismo osjetili negativne posljedice njegovog odlaska. On je sjajan igrač, jedan od najboljih u povijesti, no prihodi La Lige nastavili su rasti, kao i gledanost našeg prvenstva. Što se Messija tiče, nadamo se da će ostati ovdje što duže. Nakon toga ćemo pokušati pridobiti ih da postanu "veleposlanici La Lige", da ju promoviraju kada završe s karijerom. Ipak su njih dvojica obilježila čitavo jedno desetljeće.

U Španjolskoj gotovo čitavo desetljeće igraju i dvojica hrvatskih igrača. Rakitić (32) je od 2011. u Sevilli i Barceloni a Modrić (35) od 2012. u Real Madridu. Razmišljate li o njima kao potencijalnim promotorima vaše lige?

- Naravno. To su veliki igrači pa se prvo nadamo da će što duže igrati u Španjolskoj. Modrić je bio osvojio "Zlatnu loptu" igrajući za Real Madrid, a Rakitić je osvajao trofeje s Barcelonom i Sevillom. Oni bi bili odlični predstavnici naše lige, koju itekako poznaju, pa kada završe s igračkom karijerom nastojat ćemo ih angažirati.

Što mora imati neki nogometaš da bi jednog dana postao "veleposlanik La Lige"?

- Mora biti međunarodno poznat, ali prepoznatljiv u Španjolskoj. Premda su to uglavnom bivši igrači Reala i Barcelone, imamo ih i iz drugih klubova. Gotovo svi španjolski klubovi su zastupljeni. Važno nam je da znaju strane jezike, a njihovo ponašanje na terenu kao i izvan njega mora biti besprijekorno. Neke igrače poput Fernanda Redonda ili Diega Forlana smo koristili na određenom području jer su živjeli ondje nakon završene karijere, a druge obično šaljemo po svijetu gdje treba, gdje su promotivni događaji ili nešto drugo.

Je li La Liga zainteresirana za neki oblik suradnje s manjim europskim ligama, poput hrvatske, koja kvalitetom nije na njenoj razini, ali iz koje često stižu igrači u Španjolsku? Poput recimo vratara Ive Grbića, koji je ljetos prešao iz Lokomotive u Atlético Madrid.

- Svakako smo zainteresirani i otvoreni za suradnju na raznim područjima. Mi ne gledamo na lige kao na velike i male. Iz svake se može nešto naučiti. Evo, primjera. U Južnoafričkoj Republici nam je održana prava lekcija iz organizacije. Naučili smo nešto iz te suradnje. Imamo ugovore s ligama iz Kostarike i Kolumbije, te još puno zemalja. Naravno da bi nam i suradnja s hrvatskom ligom bila zanimljiva. Ne želimo da nas se gleda kao na neprijatelja, kao na osvajača koji se širi, želimo stvoriti uvjete da i te lige postanu konkurentnije. Kada je konkretno o Hrvatskoj riječ, s njome imamo čvrste veze. Davor Šuker (predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, nap. a.) je uostalom moj bivši suigrač iz Real Madrida.

Kako biste okarakterizali vlastitu ligu? Kako ocjenjujete aktualno prvenstvo?

- Jako je uzbudljivo. Vidimo da Barcelona i Real jako teško pobjeđuju, da su neke ekipe poput Granade lani i Real Sociedada ove sezone velika iznenađenja. Sada svaka momčad može dobiti svaku, što nekada nije bio slučaj. Osim toga, niti u ovim pandemijskim uvjetima, klubovi nemaju potrebu prodavati igrače. Financijski dobro stojimo, zdravi smo.

Posljednjih tjedana mediji ukazuju na financijske poteškoće Barcelone, u čijim je redovima najplaćeniji igrač svijeta Messi, zbog pada prihoda izazvanog koronavirusom.

- Mi smo izravno i jasno dali do znanja svim klubovima kako se moraju strogo pridržavati financijskog fair-playa. Rashodi moraju biti usklađeni s prihodima. Taj omjer mora ostati nepromijenjen. Ako imaju problema s padom prihoda moraju tome prilagoditi izdatke. Za sve važi to pravilo. Bez obzira je li riječ o Barceloni ili recimo Málagi.

U Španjolskoj su stadioni kompletno zatvoreni za gledatelje, još od izbijanja pandemije. Imate li datum kada bi se gledatelji mogli vratiti na tribine?

- Nemamo datum jer se ne želimo istrčavati. Stadioni će se otvoriti u onom trenutku kada će gledatelji imati jednaku sugurnost ondje kao igrači, treneri i osoblje klubova. Želimo da svi budu maksimalno sigurni. Mi smo prvi koji želimo da se publika vrati, no dok to ne odobri državna zdravstvena služba stadioni će biti prazni. Pa ipak, nadam se da će nam iduća, 2021. godina, vratiti nogomet kakav svi želimo.