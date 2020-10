Direktor lokosa ispalio: Klubovi skrivaju vijesti o zaraženima!

Jednostavno, ne možemo pobjeći od tog virusa. Testiranja jesu obavezna, ali samo za Europu. Baš naši igrači koji su zaraženi nisu bili skloni izlascima po klubovima, kaže Božidar Šikić

<p>Nadali smo se da ćemo izbjeći takvu situaciju, no <strong>korona virus</strong> ovu nedjelju uzrokovao je odgodu jedne utakmice HNL-a nakon što je cijelo prvenstvo zbog pandemije bilo prekinuto na tri mjeseca.</p><p>Dvojica igrača <strong>Lokomotive</strong> dobila su pozitivan nalaz na COVID-19 uoči utakmice protiv <strong>Osijeka</strong>, koja se trebala igrati u Gradskom vrtu od 17.05, a još njih nekoliko imaju simptome koji bi mogli ukazivati na zarazu pa je povjerenik za natjecanje Josip Brezni odlučio kako se utakmica odgađa.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovce testiraju na koronu</b></p><p>- Bilo je igrača koji su još u subotu pokazivali simptome, oni nisu otputovali s momčadi. Ali jutros se još četiri ili pet igrača javilo, četiri s jačim, a jedan s blažim simptomima - rekao je izvršni direktor Lokomotive <strong>Dennis Gudasić</strong> za HRT.</p><p>Direktor kluba s Kajzerice <strong>Božidar Šikić</strong> ne smatra da je njegova momčad, koju je već početkom sezone pokosio virus, iznimka među prvoligaškim klubovima.</p><p>- Uskoro će se virus pojavljivati svugdje, pitanje je koliko će ljudi biti pošteni - rekao je Šikić za RTL.</p><p>Pa na pitanje ima li skrivanja pozitivnih nalaza u klubovima neočekivano odgovorio:</p><p>- Mislim da nema zlih namjera, ali sigurno ima skrivanja. Jednostavno, ne možemo pobjeći od tog virusa. Testiranja jesu obavezna, ali samo za Europu. Baš naši igrači koji su zaraženi nisu bili skloni izlascima po klubovima - kaže Šikić.</p><p><strong>Josip Brezni</strong> odgovorio je na prozivke u studiju RTL-a.</p><p>- Ne mogu reći tako nešto, ali činjenica je da postoji protokol po kojemu su igrači dužni javiti se liječniku ako osjete simptome, nakon toga slijedi testiranje... To se ne objavljuje u javnosti pa se iz toga može steći takav dojam. Imamo slučajeve koji se epidemiološki rješavaju - rekao je Brezni i nastavio:</p><p>- Morali smo odgoditi utakmicu iz predostrožnosti, da se igrači Osijeka ili suci eventualno ne zaraze. Vidjet ćemo kakva će biti situacija s igračima koji su osjetili simptome i koliko dugo će biti Lokomotiva izvan stroja.</p><p>Hoće li se prekinuti prvenstvo zbog rasta broja zaraženih? Zadnjih su dana stigle vijesti o zarazi i u Osijeku i Rijeci. Veći su problem ipak navijači koji ne poštuju epidemiološke mjere.</p><p>- Nema razloga prekidati prvenstvo. Ovo je prvi put u Prvoj HNL, ali imali smo ih u Drugoj, Trećoj... Radi se o momčadima koje nisu u Europi, možemo nadoknaditi, imamo termine. Navijači? E, to je već ozbiljnije pitanje. Klubovi su nemoćni, ne poštuje se razmak, obilježena sjedala... Živimo dodatno u okruženju u kojemu ima više zaraze, tu su i igrači i očekivano je da će se više zaraziti - rekao je Brezni.</p><p>Koliko se često uopće testiraju naši prvoligaši?</p><p>- Klubovi se testiraju samoinicijativno, ali ne cijele momčadi. Osijek se, recimo, testirao nakon reprezentativne stanke. Mi smo plaćali 1500 kuna po testu, to je ozbiljan novac i nije jednostavno to raditi. A i pitanje je koliko taj test znači jer se možete testirati sad, a za koji sat postati pozitivni - kaže Brezni.</p>