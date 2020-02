Direktor Lokosa: Kradljivci su ušli jer su vrata bila otvorena

Da, bila je provala. Igrači su otišli na trening i ostavili otvorenu svlačionicu. Netko je, vjerojatno, primijetio, ušao i pokupio neke stvari. Ali ništa previše, rekao je direktor Lokomotive Božidar Šikić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Previše ili ne, činjenica je da su nogometaši Lokomotive okradeni i da im je iz džepova nestala sva gotovina koju su imali. Nakon što su se vratili s treninga, nakon tuširanja, jedan od igrača Lokomotive je povikao:

- Ej, nestao mi je novac!

Nakon njega javilo se još sedam-osam igrača s istom tvrdnjom. Kradljivac, ili više njih, nije dirao satove i nakit nego samo gotovinu. E, sad, prema neslužbenim informacijama, nestalo je desetak tisuća kuna.

- Koliko im je novca oduzeto? Ma nema tu nikakvih milijuna, nisu moji igrači zvijezde pa da nose u džepovima puno novca. Nije ukraden velik iznos. Žao mi je što se o Lokomotivi nikad ne piše u pozitivnom smislu, ima kod nas i puno dobrih stvari koje radimo, a ovakve stvari uvijek izađu u javnost - kaže Šikić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tu se ne bismo složili jer smo o Lokomotivi pisali kao o najpotentnijoj i tehnički jednoj od najboljih hrvatskih momčadi. Ali vratimo se na krađu.

Naime, odmah nakon nje pozvali su policiju, koja je napravila izvješće, no još nisu dobili nikakvo službeno priopćenje. Igrači su međusobno razgovarali i ne znaju tko bi to mogao učiniti, nemaju čvrste dokaze ni protiv koga, a uvjereni su da bi odgovor mogla dati snimka nadzorne kamere koja je postavljena ispred svlačionice. No policija se još nije oglasila.

Lopov je morao biti dobro obaviješten jer je ovo bio izniman slučaj. Prilikom svakog treninga Lokomotive u svlačionici su fizioterapeuti. No kako su se prije nekoliko tjedana preuredile svlačionice, ambulanta je premještena u drugi dio zgrade, pa u svlačionici nije bilo nikoga! E, sad, kradljivac je morao biti vrlo dobro upućen u takve stvari jer je znao da u svlačionici nema nikoga i da se može nesmetano ušetati bez straha da će netko naići. Jer za ulazak u svlačionicu, “kopanje” po džepovima i novčanicima svih igrača Lokomotive ipak treba određeno vrijeme. A nitko ništa nije vidio. Sreća u nesreći je da je igračima nestalo “samo” desetak tisuća kuna, s obzirom na to da je Sammir milijunaš. No nakon krađe proširila se i šala da su najtužniji bili vlasnici okolnih lokala jer igrači nisu mogli na sok i kavu.

Inače, nogometaši i svlačionice su česta meta lopova.

Osim Lokomotive netko je “opelješio” i Dinamo. Trener je u to vrijeme bio Vahid Halilhodžić, a u svlačionicu su kradljivci ušli u vrijeme treninga. “Nastradali” su Luis Ibanez, Ivan Kelava i Adrian Calello. Ibanezu je tad nestala narukvica, koju je naslijedio od bake i bio je emotivno vezan za nju. Argentinac je u džepu traperica imao 2000 kuna, no lopov ih nije ni taknuo jer ih, vrlo vjerojatno, u toj brzini nije ni primijetio. Kelavi je nestao mobitel, a Calellu zlatni sat.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No tad je lopov bio vrlo brz jer je okrao igrače čija je odjeća bila najbliža vratima svlačionice. Kako su rekli igrači Dinama, sve je trajalo manje od minute. Štetu su procijenili na 20.000 kuna.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Žrtva je bio i Ivan Perišić, kako je pisala talijanska Stampa, dok je bio na okupljanju reprezentacije, ostao je bez satova vrijednih 600.000 kuna. U stanu na 19. katu kompleksa Bosco Verticale u mondenoj zoni Garibaldi u Milanu nestali su ženin Rolex limited edition Audemars Piguet, vrijedan 20.000 eura, zatim drugi suprugin sat Carolina Bucci od 50.000 eura te Ivanov Hublot koji je platio 12.000 eura. Žrtva kradljivaca bio je i Dejan Lovren, kojem su u Lyonu provalili u stan iako je živio preko puta sjedišta Interpola. Netko je “olakšao” i Ivana Rakitića dok je igrao utakmicu...