U Kranjčevićevoj ulici nisam vidio zaleđe, nisam vidio da je netko dirao loptu, a prekid je trajao jako dugo. Pitao sam suce i VAR suce nakon utakmice što je konkretno bilo i... Nisam dobio nikakvu izjavu?! Izgleda da se neke odluke donose intuitivno, a ne na temelju konkretnih stvari, rekao je sportski direktor Rijeke Robert Palikuća za Radio Rijeku nakon remija njegove momčadi s Hrvatskim dragovoljcem (2-2) u 9. kolu HNL-a.

Rijeka je gubila 2-0 pa u završnici čak i došla do preokreta. Haris Vučkić je zabio u 89. minuti za 3-2, ali je VAR poništio njegov gol budući da je lopta na putu prema golu okrznula Drmića koji je, prema mišljenju suca, bio u zaleđu. Tako je presudio glavni sudac Dario Bel i njegova ekipa iz VAR sobe.

To se nije svidjelo Palikući koji je opleo po sucima, a njegove izjave nisu najbolje sjele sucima iz sudačke organizacije. Proglasili su ih uvredljivima pa poslali u Rijeku 'čestitku'. Sportski direktor Rijeke je sjajno prošao kada uzmemo u obzir da je bivši trener Dinama Zoran Mamić zbog sličnih komentara kažnjen s 5.000 kuna, a Nenad Bjelica je prošle godine, kada je bio na klupi 'modrih', dobio zabranu vođenja momčadi od mjesec dana zbog vrijeđanja suca Zebeca.

- Palikuća je kažnjen s 1000 kn temeljem članka 84. Disciplinskog pravilnika HNS-a po prijavi Brune Marića, predsjednika Komisije nogometnih sudaca HNS-a, koji je ocijenio da je sportski direktor HNK-a Rijeka na portalima (24 sata, Novi list, Index, Jutarnji list) uvredljivim i podcjenjivačkim izjavama obezvrijedio sudačku organizaciju, suce utakmice, a samim time i Hrvatski nogometni savez kao instituciju - piše u priopćenju.

Palikuća je, pak, u istom razgovoru napomenuo kako je VAR već drugi put ove sezone oštetio njegov klub.

- Dogodilo se drugi puta da nas je VAR oštetio. Prvi put je to bilo u Osijeku. Nakon Osijeka je bila javna isprika da je linija bila krivo povučena, a to je poluistina. Ono u Osijeku je bila kapitalna pogreška, a u Kranjčevićevoj se ništa nije vidjelo, a donijeli su odluku da je bilo zaleđe. To nije u redu, svi mi imamo svoje ciljeve, a jedan ili dva boda mogu bitno promijeniti stvari - bijesan je bio Palikuća.

No sljedeći put bi ipak trebao mišljenje zadržati za sebe jer bi ga mogla dočekati još teža kazna.