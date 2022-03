Direktor Zenita: Dejan Lovren nije izrazio želju da napusti klub

Znam samo za Lovrena, bio je ozlijeđen i sad je u Zagrebu. S ostalima se nisam čuo, ali nadam se da će biti sve u redu, rekao je izbornik Zlatko Dalić za Novu TV nakon što je objavio popis za nadolazeće prijateljske utakmice u Kataru te tako 'otkrio' da se stoper Zenita i hrvatske reprezentacije trenutno ne nalazi u Rusiji.

Nažalost, ratu u Ukrajini ne nazire se kraj pa je FIFA odlučila pomoći nogometašima koji su ugovorom vezani za ruske i ukrajinske klubove da do kraja sezone mogu nositi dresove drugih klubova, a preciznije, ruskim je klubovima dala rok da ako se do 10. ožujka ne dogovore s igračima, sami igrači mogu suspendirati svoje ugovore do kraja sezone.

Naravno, nakon toga bi se trebali vratiti u ruske, odnosno ukrajinske klubove. Neki su to napravili odmah, a direktor Zenita tvrdi da nitko od njegovih prvotimaca to neće napraviti.

- Do danas nijedan od naših devet stranaca, uključujući Lovrena, nije izrazio želju da napusti klub - rekao je u razgovoru za Championat.

Dok su brojni nogometaši napustili gotovo sve ukrajinske klubove, u Rusiji su to napravili neki, a najviše je zasad izgubila CSKA Moskva, ali na košarkaškom polju, koja se osim sa suspenzijom, mora nositi i s brojnim odlascima. A neke se stvari tek trebaju riješiti...