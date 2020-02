Dirnuti šampion Nole: Ljudi... Držite se zajedno više no ikad!

Novak Đoković osvojio je 17. Grand Slam u karijeri pobijedivši Austrijanca Dominica Thiema u nedjeljnom finalu Australian Opena nakon točno četiri sata igre, bilo je 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.

Srbin je dodatno poboljšao vlastiti rekord turnira u Melbourneu osmom titulom, više na jednom Grand Slamu ima samo Rafael Nadal na Roland Garrosu (12).

Ukupno gledajući, Nadal je na 19, a Roger Federer na 20. No Novak je godinu mlađi od Rafe i šest od Rogera... Srbinu se sve otvara da postane najveći svih vremena. A koliko je velik pokazao je i u pobjedničkom govoru na Rodu Laveru.

- Ovo je moj najdraži teren, moj najdraži stadion. Blagoslovljen sam što opet mogu držati ovaj trofej - govorio je Đoković i nastavio:

- Ova 2020. godina započela je tragičnim događajima. Veliki požari u Australiji, sukobi u nekim dijelovima svijeta, ljudi umiru svaki dan. Jedna osoba koja mi je bila bliska i mentor, Kobe Bryant, preminuo je s kćeri.

U rukama je imao trofej najdražeg turnira, a na sebi trenirku na kojoj su bili Bryantovi inicijali uz njegove brojeve 8 i 24.

- Htio bih reći da je ovo samo podsjetnik svima da se držimo zajedno više nego ikad. Budite s obitelji, ostanite s onima koji su vam dragi i koji vas vole - govorio je Nole i dobivao ovacije melnburške publike.

- Mi smo profesionalni sportaši i natječemo se, ali postoje puno važnije stvari. Moramo biti svjesni stvari koje se događaju oko nas - zaključio je Đoković u inspiriranom govoru koji je oduševio svijet.

