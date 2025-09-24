Disciplinski sudac drastično kaznio Hajduk nakon derbija! Dinamo prošao puno bolje...

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za sedmo kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne. U sedmom kolu kažnjeni su Hajduk, Dinamo i Istra.

Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk i Dinamo odigrali su derbi u subotu na Poljudu. To je bila prva utakmica sedmog kola, a "modri" su slavili s 2-0. Sa sjevera Poljuda bilo je jako puno pirotehnike, a ni gostujući sektor nije zaostajao. Hajduk je najgore prošao te je ukupno kažnjen sa 16.000 eura. To uključuje 9000 eura za pirotehniku i 7000 eura za rasizam i druge oblike diskriminacije. Dinamu je izrečena kazna od 8000 eura od čega je 6000 za pirotehniku te 2000 za rasizam i diskriminaciju.

Osim momčadi u derbiju, kaznu je zaradila i Istra na utakmici protiv Osijeka. Puležani su pobijedili Osijek 2-1 na domaćem terenu te je na Aldo Drosini zapaljeno nekoliko baklji, što je rezultiralo kaznom od 700 eura.