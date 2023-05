Disciplinski sudac kaznio pola HNL-a! Istri veća nego Hajduku

Iza nas je 33. kolo HNL-a. Hajduk i Varaždin slavili su kod Lokomotive, odnosno Šibenika, a Gorica - Slaven i Rijeka - Istra odigrali su neriješeno, kao i Osijek i Dinamo, koji je već ranije osigurao naslov prvaka.

Već uobičajeno, disciplinski sudac Alan Klakočer donio je odluke o kaznama

"NK Osijek kažnjen je jedinstvenom kaznom od 7.300 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a, 5.000 eura) domaćih i gostujućih navijača i diskriminirajućeg ponašanja (čl. 88. DP HNS-a, 2.700 eura) domaćih navijača tijekom utakmice Osijek - Dinamo. Pripadnici domaće navijačke skupine Kohorta (oko 350 pripadnika) u 68. minuti zapalili su tri dimne kutije koje su radile dim plave boje, te trinaest baklji, od kojih je jedna bačena na prostor ispred tribine. Pripadnici domaće navijačke skupine Kohorte i dio istočne tribine u 45. i 72. minuti uzvikuju “Cigane, Cigane“ tijekom odluke suca utakmice.

GNK Dinamo kažnjen je sa 7.400 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Osijek - Dinamo. Pripadnici gostujuće navijačka skupine "BBB”, smještene na sjevernoj tribini (703 pripadnika), od 71. do 73. minute zapalili su osam baklji, od kojih je jedna bačena na prostor ispred iste tribine te zapalili neutvrđenu smjesu koja radi crno-bijeli dim, zbog čega se nije mogao utvrditi točan broj zapaljenih baklji, dok su u razdoblju od 82. do 85. minute zapalili oko četrdeset baklji, od koji je trideset i tri bačeno na prostor ispred iste tribine te tri u teren za igru, a kojom prilikom igra nije prekidana. Također, od 85. do 89. minute na istoj tribini je došlo do zapaljenja nekoliko sjedalica koje su ugašene od strane vatrogasne postrojbe.

HNK Hajduk kažnjen je s 860 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Lokomotiva - Hajduk. Gostujuća navijačka skupina Torcida (oko 600 pripadnika), u 32. minuti zapalila je jednu bljeskalicu koja je sagorjela na tribini te u 66. minuti šest baklji koje su također sagorjele na tribinama.

NK Lokomotiva kažnjen je sa 670 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Lokomotiva - Hajduk.

NK Istra 1961 kažnjen je s 2.000 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Rijeka - Istra 1961. Gostujuća navijačka skupina Demoni, smještena na dijelu južne tribine (oko 198 pripadnika), zapalila je šest sjedalica koje su gorjele do 65. minute i ugašene od strane vatrogasne postrojbe. Po završetku utakmice i odlasku gostujućih navijača na južnoj tribini utvrđeno je oštećenje oko sedamdeset sjedalica.", stoji na stranicama HNS-a.

