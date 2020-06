'Djeca su nam zabranila da se seksamo! U izolaciji sam imala previše neugodnih razgovora'

Razgovori su bili sve opisniji. Stalno su pitali kad ćemo Rio i ja voditi ljubav. Odlučili su da izolaciji nema seksa pa zaključili 'Dakle, ništa do listopada', priča Kate Wright, druga supruga Ria Ferdinanda

<p><strong>Rebecca Ellison</strong>, prva supruga negdašnje zvijezde Man Uniteda i Engleske - <strong>Ria Ferdinanda</strong>, preminula je 2015. od zloćudne bolesti. Rio ima troje djece iz tog prvog braka, a u rujnu prošle godine opet se oženio, za glumicu i foto-model <strong>Kate Wright</strong>.</p><p>Izolaciju zbog pandemije korona virusa provodili su, naravno, kao obitelj, svi zajedno, a klinci su baš u onoj dobi kada im razgovor o seksu nije - ni najmanje neugodan.</p><p>Kate se susrela sa mali milijun, svakim danom sve neugodnijih pitanja.</p><p>- Kako su dani odmicali pitanja i razgovori su postajali sve 'opisniji' i neugodniji. A budući sam jako nesigurna u toj ulozi maćehe jer silno želim da budu najsretniji i da sve bude savršeno, stvarno mi nije bilo lako - priča Kate.</p><p>- Stalno su pitali kad ćemo Rio i ja voditi ljubav jer što se njih tiče to se još nije dogodilo. Nakon puno priče odlučili su kako u izolaciji nema seksa. A onda predvidjeli da će karantena trajati do desetog mjeseca pa zaključili: 'Dakle, ništa do listopada'! - kaže Kate Wright.</p><p>Djeca su Riu i Kate, prezadovoljna svojim prvim zaključkom i odlukom, napravila i plan seksanja kako bi im se nova sestra ili brat kojeg jako žele, rodili ona kada njima najviše odgovara!</p><p>- Nisam mogla vjerovati o čemu pričam s klincima! Rio i ja želimo bebu, ali nemamo neki plan kada bi se to trebalo dogoditi. Ovu djecu volim više od života i trudim se biti im učiteljica, biti i domaćica, kuharica, Riova supruga... Sve je to, naravno, jako zahtjevno, ali ljubav nas, koliko god nekad gubili živce, vodi u svemu u životu - rekla je Kate Wright tj., točnije, od prošlog rujna: <strong>Kate Ferdinand</strong>.</p>