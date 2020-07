Dječak (12) rasistički vrijeđao nogometaša, policija ga privela

<p>Britanska policija privela je 12-godišnjeg dječaka zbog rasističkih poruka koje je slao nogometašu Crystal Palacea Wilfriedu Zahi uoči utakmice protiv Aston Ville.</p><p>Zaha je objavio fotografije na kojima se vide poruke koje je dobio na društvenim mrežama. Policija West Midlandsa potvrdila je kako je u sklopu njihove istrage uhićen 12-godišnjak iz Solihulla. </p><p>Premier liga je početkom srpnja pokrenula novi sustav kojim nogometaši mogu prijaviti razne zloupotrebe i zlostavljanja na internetu.</p><p>Trener Crystal Palacea Roy Hodgson podržao je Zahu u odluci da objavi ovaj incident.</p><p>- Tužno je da se nogometaš probudi na dan utakmice i vidi kukavičke i odvratne poruke. Mislim da o tome ne treba šutjeti. Za ovo nema nikakvog izgovora - rekao je Hodgson dodavši: - Važno je da igrači i nogometni klubovi podižu svijest o pretrpljenom zlostavljanju.</p><p>Vodstvo Premier lige također, je osudilo takvo ponašanje, podržavajući Zahu u borbi protiv diskriminacije svake vrste.</p><p>Predsjednica organizacije Kick It Out, koja se bori protiv rasizma u nogometu, Sanjay Bhandari istaknula je kako su ovakva zlostavljanja normalna na društvenim mrežama.</p><p>č Twitter, Facebook i Instagram su poput Divljeg zapada. Da bismo to riješili, potrebne su nam društvene medijske kompanije. Moramo pokazati mrziteljima da će ih se pratiti i da postoje posljedice za njihovo postupanje - kazala je Bhandari.</p>