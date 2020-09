- 2020. - \u0110okovi\u0107 pogodio linijsku sutkinju, izbacili ga s US Opena. 2006. - Federer je napravio trik i pogodio me lopticom u glavu. Rekao mi je da moram biti spreman i samo se nasmijao. Roger, pro\u0161lo je 14 godina, a ja i dalje nisam dobio ispriku - napisao je Australac na Twitteru.

<p>Teniska pravila su jasna. Svako ozljeđivanje igrača, gledatelja i službenog osoblja izvan igre znači diskvalifikaciju. To je na svojoj koži osjetio<strong> Novak Đoković </strong>koji je u meču protiv Carrena Buste lopticom pogodio sutkinju Lauru Clark u grlo zbog čega su ga organizatori izbacili s US Opena.</p><p>Prošla su tri dana, srpski tenisač se već vratio u rodnu zemlju, no taj incident je i dalje glavna tema svih medija. Upravo zato jer je Novak bio glavni favorit za osvajanje US Opena...</p><p>Navijači <strong>Novaka Đokovića</strong> jednostavno se ne mogu pomiriti s tim da je njihov miljenik izbačen s US Opena pa su se dali u potragu i našli jedan video s Australian Opena. Bilo je to prije nekih desetak godina, a u glavnoj ulozi je <strong>Roger Federer</strong>. Švicarac nije dobro servirao iz prvog pokušaja, protivnik mu je vratio lopticu, a Roger ju je nonšalantno, reketom iza leđa išao dodati skupljaču loptica i pogodio ga u glavu. </p><p>Suci nisu reagirali, a Federer se nasmijao. Dječak nije dobio ni ispriku, a Švicarac mu je samo dodao da mora biti spreman.</p><p>Taj video opet je postao aktualan, a javio se i jedan od aktera. Ne Federer, već skupljač Heath Jamieson koji je danas odrastao muškarac. Bilo je to 2006. godine na Australian Openu, a Roger nije dobio ni opomenu.</p><p>- 2020. - Đoković pogodio linijsku sutkinju, izbacili ga s US Opena. 2006. - Federer je napravio trik i pogodio me lopticom u glavu. Rekao mi je da moram biti spreman i samo se nasmijao. Roger, prošlo je 14 godina, a ja i dalje nisam dobio ispriku - napisao je Australac na Twitteru.</p><p>Federer je to sve shvatio ništa ozbiljno, no mogao mu se barem ispričati. </p><p>Ispričao se ili ne, Švicarac je imao jako puno sreće jer nije ozlijedio malog skupljača. A da se to u kojem slučaju dogodilo, prošao bi kao Đoković. Ili ne? Postavlja se pitanje je li sudac mogao dati Federeru opomenu ili ga barem upozoriti.</p><p>Jasno je da nije imao nikakvu namjeru, a nije ju imao ni srpski tenisač koji je htio dodati loptu skupljaču, a zapravo je lopta završila na vratu linijske sutkinje. </p><p>Koliko god svima bilo žao što Đoković neće osvojiti novi Grand Slam, mora se nositi s posljedicama. Potpuno je opravdano izbačen, no je li onda mogao i Federer?</p><p>Srpski tenisač je na US Openu lovio svoj 18. Grand Slam, a lovi upravo Federera koji je osvojio 20.</p>