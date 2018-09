Djevojčica pjevala američku himnu, Zlatan ostao zapanjen

Zlatan Ibrahimović odigrao je još jednu sjajnu utakmicu odvevši svoj LA Galaxy do pobjede, a žrtva je bio Seattle (3-0). No, pravi MVP utakmice bila je mala djevojčica koje je otpjevala američku himnu poput najveće pjevačke zvijezde i ostavila sve bez teksta, a najviše Zlatana Ibrahimovića. Iako je poznat kao vrlo ozbiljan i prgav igrač, Zlatan nije mogao ostati imun i raznježiti se na malenu divu.

Uoči utakmice sedmogodišnja Malea Emma dobila je tu čast zapjevati američku himnu pred 25 tisuća gledatelja, a to je odradila kao da joj je to 100. put. Njezin fantastični glas fascinirao je sve, a naročito švedsku zvijezdu Zlatana koji je cijelo vrijeme bio nasmijan od uha do uha.

Svoje divljenje Zlatan je odao maloj Emmi i na Twitteru, napisavši "MVP utakmice".

La Galaxy pobijedio je na svome terenu Seattle 3-0, a Zlatan je zabio prvi gol iz penala. Preostala sva zabili su Kamara i Boateng. Ovo je Galaxyju bila prva pobjeda nakon sedam utakmica, a Seattle su se osvetili za neugodni poraz od 0-5 kojeg su im nanijeli prije mjesec dana.