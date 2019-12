Djevojka koja je odbila Ronalda: Nisam kao druge, ja sam fina...

Ja poznam takve kao ti, šarmere neodoljive, ma takvi sebe vole najviše. Uvijek uglađen i fin, pravi mamin sin, pjevuši Viki Odincova (26). Ruska manekenka od koje zastaje dah, na Instagramu ima više od pet milijuna pratitelja.

Među njima je i nekoliko svjetski poznatih sportaša, a nekolicina najodvažnijih poslali su joj poruku. Jedan od onih koji je odlučio provjeriti sreću je i Cristiano Ronaldo.

Viki je gostovala u ruskom šouu "Makarena", gdje je govorila o svojim bivšim vezama. U jednom trenutku, kad je rekla da ima više od pet milijuna 'followera', voditelj ju je pitao...

- Je li među tih pet milijuna i Cristiano Ronaldo.

- Je.

- Je li vam kad 'lajka' koju fotografiju?

- Je. I ne samo lajkao. Poslao mi je poruku - "Hi, how are you". Odmah sam izbrisala poruku i nisam htjela odgovoriti. Ne odgovaram svakome, ja sam fina djevojka. Nisam mu htjela pružiti nikakvu šansu, Dajte, molim vas, pa znam dosta djevojaka kojima Ronaldo šalje poruke. I što bih trebala? Pristati? Nema šanse, dečko, kod mene nemaš šanse.

Zvijezda Juventusa je od 2016. godine Georginom Rodriguez i imaju kći Alanu. Malo više sreće od Ronalda imali su Neymar i Lewis Hamilton. Njima je, za razliku od Ronalda, odgovorila na poruku.

- Jesam, ali nemamo ništa zajedno, samo smo prijatelji. Hamilton mi je poslao poruku 15. studenog i čestitao mi je rođendan. Čuli smo se nekoliko puta, razmijenili poruke ali to je u "friend zoni".

Poruka po poruku, poziv po poziv i eto Viki na Hamiltonovoj utrci.

- Bila sam u Sočiju na njegovoj utrci. Prijatelji smo tri godine. Kad smo se upoznali nisam znala ni riječ engleskog, jedva sam razumijela što priča - kaže Viki, koja nije odala o čemu su razgovarali, iako, teško da je mogla biti debata, obzirom da nije pričala engleski.

Razgovor po razgovor, naučila je Viki engleski, pa upoznala nove prijatelje.

- Lewis me upoznao s Neymarom. On je normalan dečko, često se dopisujemo - zaključila je Viki.

Ronaldo nije htio komentirati Vikijine navode.