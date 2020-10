Do ove sezone u Dinamu skinuo jedan penal, a sad je specijalist

Za njega se raspitivao Rennes, ali Livaković će ako ovako nastavi otići u mnogo jači europski klub. Treći je put ove sezone obranama penala spasio hrvatskog prvaka. Postao je pravi Dominator

<p>Dominator, da, ta riječ najbolje opisuje formu <strong>Dominika Livakovića</strong> posljednjih mjeseci. OK, možda je morao malo bolje reagirati u 2-3 situacije, ali sve ostalo je bilo savršeno. Livi se prometnuo u glavnu kariku Dinama i jednu od najvažnijih karika naše reprezentacije.</p><p>- Penali su lutrija, oslanjaš se na instinkt, a često slušam i savjete stožera - rekao je Livaković.</p><p><br/> Cijele prošle sezone obranio je Livi dva, penala, a tri godine prije toga nijedan. Ove sezone je u manje od dva mjeseca je obranio čak četiri. Feyenoord je bio nova “žrtva”, odnosno njegov kapetan Steven Berghuis, koji je dobar izvođač penala. Računajući i Maksimir, dosad ih je u karijeri pucao 23, a nije ih zabio pet. Livijeva obrana bila je ključni detalj utakmice, pitanje je bi li se <strong>Dinamo </strong>vratio u igru da je odmah na početku primio gol<br/> - Nema tu nekih posebnih treninga za penale, ali naravno da se golmani pripremaju uoči utakmica. Gledaju izvođače penala protivnih momčadi. Gledate snimke i tako se pripremate za penale. Vjerujem da Livaković baš to radi - kaže nam Miralem Ibrahimović, bivši golman Dinama, koji danas radi u zagrebačkom klubu kao trener golmana u omladinskoj školi.</p><p>- Kod penala je uvijek veći pritisak na onome tko puca. Ako ne zabije, on je promašio veliku priliku, tragičar je, a golman ako obrani bude heroj, junačina. S druge strane ako primi gol iz penala, nitko mu neće prigovoriti, to je velika prednost golmana - dodao je Ibrahimović.</p><p> Livaković je prema Transfermarktu dosad u karijeri obranio 12 penala od 44 koje su mu pucali. Ipak, tamo je pribrojan i promašaj Mije Caktaša, to su računali kao Livakovićevu obranu, a ona to nije bila. Ipak, kad dodamo Dominiku obranu jednog penala u raspucavanju protiv Cluja, opet dolazimo do brojke 12. Transfermarkt ne računa raspucavanja.<br/> Prve je penale u novoj sezoni Livaković obranio 26. kolovoza u drugom pretkolu Lige prvaka protiv Cluja. Skinuo je penal Deacu kod vodstva Zagrepčana 1-0. Imali su Rumunji penal za pobjedu nakon što Gojak nije zabio u raspucavanju, ali je Livi spasio “modre” obranivši Golofki. Serija je nastavljena samo četiri dana kasnije u pobjedi Dinama protiv Osijeka u Maksimiru 4-1. Osječani su imali penal u završnici prvog poluvremena, Ante Majstorović je pucao, Livi je obranio, opet kod vodstva “modrih” 1-0. Četvrti je ove sezone skinuo u četvrtak navečer, kod rezultata 0-0.</p><p>U Dinamu je do ove sezone obranio samo jedan penal, a sad u manje od dva mjeseca skinuo četiri. Dva su mu penala još pucali ove sezone ne računajući Cluj i ono raspucavanje. Zabio mu je Domagoj Drožđek iz Varaždina i Olivier Giroud u pobjedi Francuske 4-2 na Stade de Franceu u Ligi nacija. Dinamo protiv <strong>Feyenoorda</strong> prvi put nakon dva mjeseca nije primio gol. Posljednji je put Livaković mrežu sačuvao netaknutom u HNL-u 21. kolovoza u pobjedi u Puli 1-0.<br/> Prema Transfermarktu Dominik u ovom trenutku vrijedi 12,5 milijuna eura. I u ovom se prijelaznom roku dosta pisalo o njegovom odlasku. Rennes ga je pratio, htio dovesti, ali na kraju nije poslao službenu ponudu za Dominika. Deset milijuna eura je malo, kad Livaković bude odlazio iz Maksimira, za očekivati je da bude prodan za 15-ak milijuna eura. SofaScore uvrstio je Livakovića u idealnu momčad prvoga kola <strong>Europske lige.</strong></p>