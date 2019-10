Dobar debi Bonačića: Iskusni Benko donio vrijedna tri boda

Vrijedna tri boda ostaju u Varaždinu! U čvrstoj i tvrdoj utakmici između dva stara znanca, još od kvalifikacija za 1. HNL, Varaždin je na Gradskom stadionu pobijedio Istru s minimalnih, ali tri boda vrijednih 1-0 (0-0). Jedini gol na utakmici dao je stari lisac Leon Benko koji je iskoristio odličan ubačaj Bjelorusa Lisakoviča i grešku gostujućeg golmana Čondrića u 87. minuti.

Bio je ovo odličan debi za novog trenera Luku Bonačića koji je stigao nakon što uprava nije bila zadovoljna stanjem na ljestvici nakon 11 kola te sporazumno prekinula suradnju sa Borimirom Perkovićem. Bonačić se držao 4-2-3-1 sustava kojeg su Varaždinci i prije igrali uz par izmjena. Na lijevom je beku počeo Prce, dok je u početnoj momčadi bio i Iranac Mehdikhani.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U prvom su dijelu domaći imali veliku inicijativu u posjedu, dok se izabranici Ivana Preleca nisu baš najbolje snalazili, Nekoliko je puta siguran bio Čondrić koji je dobro pratio svoje stopere te sigurno izlazio s gola. Na odmor se otišlo s 0-0.

U nastavku su se probudili i gosti koji su zaprijetili preko Ćužea iz slobodnog udarca, a imao bi što zidu reći Ivan Nevistić da je lopta završila u golu jer su se u ključnom trenutku razdvojili. Igrač Dinama na posudbi u Istri promaši o je i odlično šansu nekoliko minuta prije nego su primili gol. Prvo je jedan šuta sa ruba šesnaesterca obranio Nevistić, a Ćuže je imao čistu situaciju u kojoj je loše zahvatio loptu, odnosno dovoljno loše da se hitri Nevistić iskaže i spasi mrežu Varaždina.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

A onda je uslijedio gol za oduševljenje u Varaždinu. Lisakovič je prošao po lijevom boku, dvaput 'cimnuo' Bosančića i ubacio prema petercu, a lopta je polako letjela. Izgledalo je da će Čondrić to sigurno boksati, ali kapetan Istre krivo je procijenio let lopte te je sve to iskusno dočekao Benko na drugoj stativi i samo se 'naklonio' za veliku pobjedu Varaždina.

Domaći su se s ova tri boda izjednačili s Istrom i Slavenom te sad imaju 10 bodova, a za njih ono najvažnije, odmaknuli su se sa posljednje pozicije.