Gradske vlasti u Sao Paulu u Brazilu objavile su da će se utrka Svjetskog prvenstva Formule 1 na trkalištu Interlagos održati od 5. do 7. studenog bez ikakvog ograničenja za gledatelje. Gotovo 60.000 ulaznica je pušteno u prodaju, što znači da će to biti prvi neograničeni sportski događaj zbog koronavirusa u brazilskoj metropoli od početka pandemije covida-19.

Prošle sezone VN Brazila u Formuli 1 potpuno je otkazana zbog pandemije.

- Sve pristupne točke trkaćoj stazi bit će pod kontrolom, a sada imamo cijepljenje. Tempo cijepljenja je brz i veliki dio javnosti do tada će već primiti dvije doze cjepiva. Ulaz na tribine bit će moguć s negativnim testom na COVID-19, ne starijim od 48 sati, a nošenje maske bit će obavezno na mjestu održavanja u svakom trenutku - rekla je Jean Gorinchteyn, šefica zdravstva Sao Paula.

Brazil je jedna od zemalja koje su najteže pogođene pandemijom korone. Planiran je i povratak gledatelja na nogometne stadione, no vlasti će to službeno potvrditi 1. studenog. Prema službenim podacima, u državi Sao Paulo, najmnogoljudnijoj saveznoj državi u Brazilu, 32,3 milijuna ljudi ili 91,6 posto odraslih do sada je primilo barem jednu dozu cjepiva protiv covid-19, prenosi AFP.