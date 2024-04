Dobre vijesti za sve hajdukovce: Evo kada se vraća Marko Livaja!

Hajduk je s 'pola gasa' riješio Rudeš visokim rezultatom 5-1. Rudešani su na Poljud stigli spuštenog garda, spremni se potući pod bilo koju cijenu. Ispalo je da su stvorili nekoliko zaista izglednih šansi, ali kako ih realizacija muči cijele sezone, tako je bilo i u Splitu - propisno su se ispromašivali. S druge strane, Hajduk je svoje šanse znao iskoristiti. Pa su lopte jedna za drugom ulazile u mrežu, no na Poljudu se nije imao tko veseliti jer je zbog kazne bio prazan.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Rudeš 5-1

Pokretanje videa... 01:35 HNK Hajduk Split vs NK Rudeš 5:1 | Video: 24sata/MAXSport

Ipak, veseliti je štošta toga imalo trenera Juru Ivankovića. Napadački, svakako. Obrambeno malo manje jer iako je Hajduk, ustvari, taj jedini gol koji je primio zabio sam sebi autogolom Pukštasa, obrana je curila na sve strane pa je Rudeš dosta lako dolazio u šanse.

Obranu treba zakrpati, no prema naprijed to djeluje jako dobro. Ivan Perišić dobiva sve više minuta, danas je odigrao cijelo drugo poluvrijeme, Josip Brekalo je protiv Rudeša stigao do šeste asistencije, Nikola Kalinić je opet zabio... A kada se Hajduku vrati Marko Livaja, Ivanković će imati slatke brige.

To bi se, prema riječima splitskog stratega, moglo dogoditi već iduće kolo kada Hajduk dočekuje Varaždin.

- Marko je dodatni kvalitet, ali imamo mi igrača koji mogu pobjeđivati i bez njega. Marko se vratio u trenažni proces, protiv Varaždina bi mogao participirati - rekao je Ivanković nakon pobjede nad Rudešom.

Livaja se ozlijedio prije mjesec dana na derbiju s Dinamom. Šepajući je napustio travnjak, a sada se vraća nakon ozljede koljena.