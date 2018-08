'Dobro znamo što je Dinamo, a bojimo se Gavranovića i Olma'

Da odmah razjasnimo glavnu stvar, Dinamo ljudi u Švicarskoj jako cijene, upoznati su sa svime što 'modri' rade. Pogotovo zato što su već igrali u Ligi prvaka, a to itekako znaju cijeniti ljudi iz Young Boysa jer im je trebalo preko 30 godina da osvoje bilo kakvu titulu. A Dinamo već godinama dominira u Hrvatskoj, tako da sigurno neće podcijeniti hrvatskog prvaka.

Ipak, s druge strane, o igračima Dinama sigurno ne znaju previše, 'modra' momčad je Švicarcima mala nepoznanica. Poznaju Lecjaksa, ali to je zato što je igrao za Young Boyse. Naravno, jako dobro znaju i Marija Gavranovića, upravo je on igrač kojeg bi vrlo rado vidjeli u svojoj momčadi.

Švicarci igraju brzo i atraktivno, a domaći teren je velika snaga

Young Boys je prošle godine dominirao u prvenstvu. I ne govorim to samo po bodovima, već i po igri. Švicarski prvak igra jako brzo i atraktivno. Naši najopasniji igrači su svakako Guillaume Hoarau, Roger Assalé i Miralem Sulejmani u ofenzivi. Upravo za tu ofenzivnu igru jako je važan desni bek Kevin Mbabu. Brz je, snažan igrač i jako je tražen u većim ligama. U veznom redu, pak, moram izdvojiti defenzivnog veznog Sekou Sanogoa, koji je možda i najvažniji igrač za stabilnost momčadi.

Već nakon prve utakmice trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka shvatili smo da će Dinamo proći i da će biti protivnik našem prvaku u play-offu. No, moram vam priznati, da bismo svi puno radije da je prošla Astana jer smatramo da bi Young Boysima bila lakši protivnik.

Stoper i lijevi bek slabe su strane YB-a

E, sad, dolazimo i do slabih strana Young Boysa. To je svakako branič Gregory Wüthrich, koji se posljednjih godina nije naigrao. No, sad je ušao u prvu postavu zato što je klub prodao Kasima Nuhua Hoffenheimu. Uz to, izdvojio bih i lijevog beka Benita koji ima svoje slabosti i nije baš najbrži igrač u momčadi.

Dinamo bi trebao napasti preko svoje desne strane ili dubokim loptama iza leđa stopera Wüthricha želi li nauditi Young Boysima. Očekujem da će Mario Gavranović prilično namučiti Wüthricha.

Momčad Young Boysa igra u formaciji 4-2-3-1, prvu postavu znaju svi navijači prvaka, a izgleda ovako: Von Ballmoos - Mbabu, Wüthrich, Von Bergen, Benito -Sow, Sanogo - Fassnacht, Assalé, Sulejmani - Hoarau. Moram napomenuti da je Assalé zbog ozljede propustio zadnje utakmice tako da je još upitno hoće li se oporaviti do utakmica s Dinamom.

Posebno se moramo čuvati Gavranovića i Olma

Izgledi za prolaz u Ligu prvaka su 50-50, možda je mala prednost Young Boysa (55-45), a naš prvak pogotovo je kod kuće snažan. Igraju na umjetnoj travi i forsiraju brzi protok lopte. Svakako je za njih jako važno da prvu utakmicu kod kuće pobijede. No, navijači našeg prvaka jako su optimistični prije utakmica s Dinamom. Uglavnom zbog odličnog starta u sezonu s novim trenerom na klupi, Gerardom Seoaneom.

Prema onom što sam čuo i čitao, naravno uz dobro nam poznatog Gavranovića, posebno se moramo čuvati Danija Olma. Po svemu, on je najopasniji igrač Dinama i bit će nam najveća prijetnja.

*Antun Bošković novinar je i urednik švicarskog portala Nau.ch