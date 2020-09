Dobrodošli u Ferdinandovac: Jedini smo klub koji gleda više djevojaka nego muškaraca!

Očekuje se prodaja rekordnog broja gemišta, uoči utakmice navijači će u lokalnu crkvu na molitvu za pobjedu protiv Dinama, a igrači najbolje igraju kad večer prije utakmice dođu iz - svatova!

<p>Nogometna groznica trese “Ferdinand“, kako stanovnici Ferdinandovca tepaju svom naselju od 1700 žitelja, jer u Aleju kestena dolazi Dinamo. Nogomet im je način življenja, a na utakmice dolazi 400 ljudi.</p><p>Eh, da ne zaboravimo, to je jedini klub u Hrvatskoj na čije utakmice dolazi više djevojaka nego muškaraca!</p><p>- Gledamo svaku utakmicu i žustro navijamo te ćemo dati sve od sebe da naši odigraju kako znaju i umiju – rekla nam je Daliborka Prevedan, koju smo zatekli na terasi obližnjeg kafića.</p><p>Tamo je bio i općinski načelnik Vjekoslav Maletić.</p><p>- Imamo Emu Bevandu, šesterostruku kadetsku prvakinju države u šahu, što govori da mi u školi svestrano razvijamo sve sportove, ali nogomet je najmasovniji - pojašnjava načelnik, kojega muče troškovi organizacije utakmice protiv Dinama. A oni se mogu popeti i iznad 20.000 kuna. A taj novac nije danas lako skupiti. Očekuje se od 1500 do 1700 gledatelja te moraju angažirati zaštitarsku i liječničku službu, kao i silna osiguranja, suce, delegate...</p><p>- Dinamo? Uvijek ih pobjeđujemo - rekao je gospodin za šankom.</p><p>- Ma gospon novinar misli na zagrebački Dinamo, ne ovaj iz Predavca, koji pobjeđujemo - ubacio se njegov pajdaš.</p><p>- Gle, Dinamo je Dinamo - nije se dao “stari” otpivši gutljaj gemišta.</p><p>Naravno, oglasila se i simpatična konobarica Sonja Puh.</p><p>- Na dan utakmice popije se više gemišta nego kroz cijeli tjedan. Ali, bez brige, obnovili smo zalihe - kaže Sonja.</p><p>Trener Mladen Karan nije bio rječit.</p><p>- Svi su zdravi i svi će dobiti priliku - rekao je.</p><p>Dok je Karan zagrijavao igrače, razmišljao sam o taktici koju bi trebalo primijeniti protiv Dinama i sjetio sam se sjajne utakmice, jer sam te godine gledao svaku utakmicu Ferdinanda. Dolazio im je nepobjedivi Tehničar. Nisam baš neki nogometni stručnjak, ali se sjećam da su igrači Ferdinandovca noć prije utakmice proveli u svatovima kod suigrača Turkovića.</p><p>Kad smo ih vidjeli na terenu, a među njima i mog sina, pomislio sam da će nakon 10 minuta popadati, jer je sunce nemilosrdno pržilo. No igrači domaćih su se rastrčali i diktirali takav tempo da je moćni Tehničar pretrpio težak poraz. Možda bi trener Karan, koji tad nije vodio momčad, trebao momčad odvesti u “karantenu“ na nečije svate.</p><p>Kako je Župa sv. Ferdinanda prvi susjed igralištu, pokušali smo od župnika, vlč. Daroslava Benjaka, koji nastupa za veterane Ferdinandovca, saznati hoće li u subotnjoj jutarnjoj misi zamoliti Boga i vjernike da se pomole za domaće dečke, jer pred njima je povijesni susret. Nažalost, nismo uspjeli doći do njega. Domaćini su renomiranoga gosta pozvali na feštu, ali su zbog navodnog straha od korone odbili poziv.</p><p>- U trećem poluvremenu bismo ih pobijedili bez problema - šale se domaćini.</p>