Dobud: Ovo mi je deseti naslov i posebno drag! Uz ove se momke osjećam puno mlađe, klapa smo

- Navikao sam se na osvajanje trofeja i naslova, ali uvijek je lijepo nešto osvojiti. Imam devet naslova prvaka s Jugom, ovo mi je deseti, prvi s Jadranom, i sigurno da ima posebnu težinu, kazao nam je jutro nakon neprospavane noći i velikog slavlja najiskusniji igrač Jadranove šampionske momčadi Nikša Dobud (37).

Dobud je dijete Juga, koji je došao u Split iskustvom pomoći Jadranu u osvajanju trofeja. I uspjelo mu je, a na pitanje koji mu je najdraži trofej, teško mu je odgovoriti...

- Svi me to pitaju, a ja im odgovaram da su mi dragi svi. U Jugu sam odrastao i prvi će mi trofeji uvijek biti dragi, ali i ovaj ima posebno mjesto jer je povijesni, prvi Jadranov. I ne samo to, nego i prvi povijesni za grad Split u loptačkim sportovima nakon Hajduka 2005. godine.

Prvi čestitari bili su suparnici u bazenu, bivši suigrači.

- Svi su mi čestitali, korektno od njih, koristim priliku da i ja njima čestitam na vrhunskoj seriji. Prikazali smo i mi i oni kvalitetan vaterpolo na visokoj razini. Bilo je sve koreknto s naše i s njihove strane, tako i treba biti. Uostalom, još ćemo se mi sretati u finalima...

Dobud je prošao puno toga u karijeri i može procijeniti snagu suparnika. Dojam s tribina je da je Jadran bio bolji, konkretniji, fokusiraniji, da su više željeli naslov...

- Mislim da je ova peta bila ujedno i naša najbolja utakmica u finalnoj seriji. Sve se poklopilo, i pune tribine, i navijanje, i naša ogromna želja, i dobra igra.. Toliko smo svi skupa željeli ovaj naslov da nismo dopustili nikakav preokret, nikakvo iznenađenje. Stvarno je naša želja prevladala i presudila.

Slavlje je bilo burno, a bit će ga još. Prava fešta će se dogoditi tek za vikend, a sinoć su se svi okupili kod Dobudovog "šure" (brata njegove supruge) Marka Bralića Kete.

- Ha, nije slučajno da kod Kete svi slave, da svi sportaši idu u njegov Antique. To je posebno mjesto, ali on mu daje poseban pečat i zato se svi tamo dobro osjećaju. Keto je čudo, najbolji na svijetu, pa ne dolazi tamo slučajno Rakitić, nisu bez veze toliki poznati nogometaši dolazili na Četiri kafića... - pohvalio ga je Dobud, koji se nada da će Jadran u istom sastavu, pa i još jači, nastaviti dalje:

- Moramo najprije odigrati s Hannoverom, nakon toga se malo odmoriti i opustiti, pa onda sjesti i razmisliti, porazgovarati što i kako dalje. Nadam se da nastavljamo svi skupa, to je moj želja. Kad sam došao ovdje zatekao sam dosta mladih i talentiranih igrača, imali su veliki potencijal ali nisu imali iskustvo igranja velikih utakmica. Sad su već odigrali 7-8 finala, osvojili dva trofeja, neki od njih i zlato na EP, i nakon svega toga su spremni za najveću razinu vaterpola. S Burom, Butom, Jerom... se i ja osjećam puno mlađi. Baš smo prava klapa i to je na koncu presudilo. To, i što nam je trener posložio glave. Nije mu bilo lako, došao je na pola sezone, ali je napravio odličan posao. Zahvalio bih se i bivšem treneru Mili Smodlaki koji je bio dio ove priče, koji je osvojio Kup i koji me i prvi zvao u Jadran. Moj je bivši suigrač i on je svakako dio ove priče i zaslužuje da ga spomenemo - zaključio je Dobud.

