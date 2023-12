Doček 'vatrenih' 2022.: Vrištali zbog Gvardiola, Livaja držao govor, stigao teško bolesni Ćiro

Uz taktove popularnih domaćih glazbenika, deseci tisuća navijača dočekali su hrvatske reprezentativce na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u fešti prije točno godinu dana, vrlo sličnoj kao onoj četiri i pol godine ranije kada smo bili srebrni. Razlog? Bronca na Svjetskom prvenstvu u Katru nakon pobjede nad Marokom 2-1.

Hrvatski nogometaši stigli su na Trg i jedan po jedan se popeli na pozornicu kako bi s navijačima proslavili veličanstveni uspjeh. Zasviralo je Prljavo kazalište, odjeknule su one poznate “Ruža Hrvatska”, “Marina”, “Ne zovi, mama, doktora”, “Lupi petama” prije nego su "vatreni" preuzeli mikrofon.

- Idemo sad svi skupa, za mojeg ministra obrane! Hoćete mi pomoći malo? - upitao je Domagoj Vida pa zapjevao, a publika je slijedila:

- Zove, zove, zove ona mene... Joško Gvardiol stajao je pokraj njega dok su navijači izgovarali “Jole, Joleeeee”.

Luka Bulić je pozvao Marcela Brozovića, a on je rekao:

- Imam ja mikrofon! Dobro večer, Hrvatska! Hvala vam što se došli u ovako prevelikom broju. Svaka vam čast na svemu. Ne znam što da vam kažem - rekao je Epic Brozo i puknuo u smijeh.

- Ovdje nitko nije normalan - zaorilo se među gledateljima, a Broz je prihvatio pjesmu i zapjevao u mikrofon.

Riječ je preuzeo Joško Gvardiol.

- Iskreno, ne bih pjevao, ali ovom prilikom bih se htio zahvaliti svima. Puno vas volimo i... - zastao je jer je ženski dio gledatelja počeo vrištati.

- Nadam se da ste me čuli. Sve vas puno volimo i uživajmo!

Zatim je stigao kapetan Luka Modrić.

- Dobro večer, Zagrebe. Dobro večer, Hrvatska! Lijepo vas je vidjeti opet nakon četiri i pol godine. Hvala što ste došli u ovako velikom broju. Htjeli smo doći sa zlatom, ali mislim da je i ovo treće mjesto velika stvar. A i vaš dolazak ovdje to pokazuje. Htio bih još reći da sam uvjeren da će u budućnosti ova reprezentacija donijeti zlato u Hrvatsku.

Na red je došao i izbornik Zlatko Dalić.

- Dragi moji, Luka će ostati u to budite sigurni. Ništa nas ne može zaustaviti. Ni hladno vrijeme ni zima. Hvala vam na tome - rekao je Dalić, a gledatelji su počeli pjevati “Daliću, majstore”.

- Oni to zaslužuju, to naša Hrvatska zaslužuje i mi smo najponosniji na svijetu. To je Hrvatska naših snova, Hrvatska kakva mora biti uvijek. Mi smo to zavrijedili i možemo slobodno reći i zahvaliti onima koji su donijeli našu Hrvatsku. Mi živimo vrijednosti i dragi ljudi hvala vam. Uživajte.

Uslijedio je govor Dejana Lovrena.

- Dobra večer, Hrvatska. Ponavljam Brozovićeve riječi: “Je*ote, koliko nas ima”. I molio bih vas, što smo pjevali i prije četiri i pol godine... “Oj, Zagoro, Lijepa li si - zapjevao je Lovren, a navijači su nastavili.

- Što imam reći što oni već nisu. Mi iz HNL-a najbolje znamo kolika je podjela na sjever i jug, na Dinamo i Hajduk. Ovih mjesec dana živjeli smo kao jedno i to je najveća stvar koju mi igrači možemo dobiti.

Za mikrofon je nakon svirke stao Marko Livaja.

- Hvala na prekrasnom dočeku i hvala za ovih misec dana. Za svu ljubav koju ste pružili. Da ovi mladi momci koji dolaze da će donijeti zlato u Hrvatsku jer stvarno imaju kvalitete i da ćemo se ponovno vidjeti na ovome istom mistu - rekao je Livaja.

A zatim je govorio Mateo Kovačić.

- Te 2018. ste nam pružili nešto nevjerojatno i evo četiri godine kasnije smo opet tu na prekrasnom dočeku. Tada je puklo tamo, a sada neka pukne tu. Pukni puško - zapjevao je Kovačić.

Mislav Oršić pozdravio je sve prisutne i zahvalio im što su došli.

- Mislim da ćemo svi medalje spremiti i zaboraviti na njih, ali ovaj doček koji ste nam pripremili... Toga ćemo se zauvijek sjećati - rekao je.

"Vatreni" su nakon toga otišli na privatno druženje. Pojavio se i Ćiro Blažević, kojem je Dalić nakon pobjede za broncu posvetio medalju.

- Veliko hvala Daliću, čuo sam njegove riječi, ganule su me. Kako sam? Hvala sine, uvijek misliš na mene, ali iskreno sada sam puno bolje nego prije tri-četiri sata. Ovo je nešto veličanstveno, ovo je nevjerojatno. Zlatko Dalić je ovu utakmicu vodio čudesno, kao pravi general, ponosan sam na njega - rekao nam je trener svih trenera.

Bilo mu je to jedno od posljednjih pojavljivanja u javnosti. Preminuo je 53 dana poslije.