Dodig i Krajicek u četvrtfinalu Roland Garrosa, na 1. nositelje

Nakon poraza Nikole Mektića i Mate Pavića, jedini hrvatski predstavnik u muškoj konkurenciji parova Ivan Dodig u osmini finala Roland Garrosa u paru s Amerikancem Austinom Krajicekom deklasirao je Kazahstanca Alexandera Bublika i Australca Thanasija Kokkinakisa 6-3 i 6-2 nakon 76 minuta.

Bio je to meč u kojem je sa svake strane bio po jedan osvajač ovogodišnjeg Australian Opena, Dodig u mix-konkurenciji (s Kristinom Mladenović) i Kokkinakis u muškoj (kao domaćin s Nickom Kyrgiosom).

Hrvatsko-američki par u prva tri servis gema izgubio je samo jedan poen, dok je na servisu suparnika break visio u zraku. Nakon što su se izvukli dva puta, treći put nisu mogli i to je bilo 4-2 za Dodiga i Krajiceka koji su break održali do kraja seta i dobili ga 6-3.

U drugom setu kazahstansko-australskom paru koncentracija u potpunosti pada. U čitavom su se setu u svakom servis-gemu morali suočiti s break-loptama. Odmah na otvaranju spasili su pet break-lopti i iščipali gem, no zatim gube dva servisa u nizu te Dodig i Krajicek lete na 5-1. Pri tom rezultatu su se uspjeli suočili s još dvije break-lopte, a ujedno i meč-lopte koje su izvukli, no tu im je bio kraj. Hrvatsko-američki par je uz dopuštenu dvostruku pogrešku kod 40-0 na servisu Međugorca to rutinski riješio i potvrdio ulogu favorita.

Dodig i Krajicek će u četvrtfinalu igrati protiv prvih nositelja Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja koji su svladali Maximea Cressyja i Feliciana Lopeza 7-5 i 6-4.

Međugorčanin se također natječe i u mix-konkurenciji gdje će sutra u osmini finala u paru sa Indijkom Sanijom Mirzom igrati protiv brazilskog para Beatriz Haddad-Maije i Brune Soaresa.

