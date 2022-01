Goranov Wimbledon događa se jednom u životu i to je priča za sva vremena. Trenutak za povijest o kojem ćemo pričati dok god smo živi. Marin Čilić uskočio je u njegove cipele najboljeg hrvatskog tenisača i te čudesne 2014. godine, upravo pod dirigentskom palicom Gorana Ivaniševića, osvojio US Open.

No, jedan drugi čovjek je apsolutni rekorder hrvatskog tenisa što se tiče Grand Slam naslova. Njegovo ime je Ivan Dodig (37).

Hrvatski tenisač je prvi Grand slam osvojio 2015. godine u paru s Marcelom Melom, slavio je i prošle godine na Australian Openu u muškim parovima s Polašekom, a ima i tri titule u mješovitoj konkurenciji. S Latissom Chan je dvaput osvajao Roland Garros (2018. i 2019.) i jednom Wimbledon (2019.), a sada je snage udružio s Kristinom Mladenović. I bio je to apsolutni pogodak.

Dogurali su do finala, a tamo prošetali do naslova. S druge strane stajala je domaća kombinacija Fourlis i Kubler, koja je pomalo iznenađujuće stigla do finala. No tamo nije imala prevelike izglede. Dodig i Mladenović su na Rod Laver Areni za malo više od sat vremena slavili 6-3, 6-4 i osvojili Australiju u konkurenciji mješovitih parova.

- Ovdje igram dobro - prošle godine sam osvojio naslov u parovima, sada u miksu i lijepo je vratiti se ovdje - kazao je hrvatski tenisač nakon velike pobjede.

Posebno je zahvalio australskoj publici.

- Hvala svima što su došli na meč i na cijeli turnir. Svi znamo da živimo u teškim vremenima, a vi ste ovdje u Australiji imali stvarno jako teško razdoblje. Svi se mučimo s ovim što se događa i zbog toga je ovo sve fantastično. Lani sam igrao ovdje kada nije bilo publike, sada je puno bolje. Navijači su sjajni.

Dodig ima 37 godina, ali ne misli stati. Uostalom, igrači parova jako dugo traju. Prošle godine osvojio je olimpijsko srebro s kumom Marinom Čilićem te je i sam priznao kako mu je to najdraži trenutak bogate karijere. No, vjerujemo da neće stati na brojci šest što se tiče Grand Slamova.

Kristina Mladenović je francuska tenisačica srpskog porijekla, a priznala je da je već jako dugo postojala želja da zaigra s Ivanom. Ovo joj je osmi Grand Slam naslov, treći u mješovitim parovima.

- Nemate pojma koliko dugo smo se dogovarali i slali jedno drugom poruke da igramo zajedno. To se napokon dogodilo i ovo je nevjerojatan način da završimo naš prvi zajednički nastup. Hvala ti, Ivane, što si igrao sa mnom - kazala je Francuskinja.