Dodjela Fifine nagrade The Best bez Hrvata: Za najboljeg opet se bore Rodri i Vinicius...

Danas u 18 sati počinje dodjela Fifine nagrade The Best. Nagrada je slična Zlatnoj lopti, koju je krajem listopada osvojio Rodri. Fifa nagradom The Best proglašava najbolje igrače, trenere i vratare u nogometu u protekloj godini.

Na ceremoniji će također proglasiti najbolje golove u muškoj i ženskoj kategoriji s FIFA-inom nagradom Puškaš i FIFA-inom nagradom Marta. Za nagradu najboljega natječe se 11 muškaraca i 16 žena. Čast će pripasti igraču koji dobije najviše glasova navijača, aktualnih kapetana i izbornika reprezentacija te predstavnika medija.

U muškoj kategoriji nominirani su: Dani Carvajal (Španjolska i Real Madrid), Erling Haaland (Norveška i Manchester City), Federico Valverde (Urugvaj i Real Madrid), Florian Wirtz (Njemačka i Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Engleska i Real Madrid), Kylian Mbappé (Francuska i Paris Saint-Germain/Real Madrid), Lamine Yamal (Španjolska i Barcelona), Lionel Messi (Argentina i Inter Miami), Rodri (Španjolska i Manchester City), Toni Kroos (Njemačka i Real Madrid) i Vinícius Jr (Brazil i Real Madrid).

U ženskoj kategoriji za nagradu se bore: Aitana Bonmatí (Španjolska i Barcelona), Barbra Banda (Zambija i Shanghai Shengli/Orlando Pride), Caroline Graham Hansen (Norveška i Barcelona), Keira Walsh (Engleska i Barcelona), Khadija Shaw (Jamajka i Manchester City), Lauren Hemp (Engleska i Manchester City), Lindsey Horan (SAD i Olympique Lyonnais), Lucy Bronze (Engleska i Barcelona/Chelsea), Mallory Swanson (SAD i Chicago Red Stars), Mariona Caldentey (Španjolska i Barcelona/Arsenal), Naomi Girma (SAD i San Diego Wave), Ona Batlle (Španjolska i Barcelona), Salma Paralluelo (Španjolska i Barcelona), Sophia Smith (SAD i Portland Thorns), Tabitha Chawinga (Malavi i Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais) i Trinity Rodman (SAD i Washington Spirit).

Bira se i najboljih 11. Na suženom popisu nalazi se 75 igrača, a niti tu nema Hrvata.

Golmani: Yassine Bounou, Gianluigi Donnarumma, Ederson, Andriy Lunin, Mike Maignan, Giorgi Mamardashvili, Emiliano Martinez, David Raya, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams.

Braniči: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Gleison Bremer, Liberato Cacace, Dani Carvajal, Dante, Alphonso Davies, Ruben Dias, Federico Dimarco, Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo, Achraf Hakimi, Mats Hummels, Alistair Johnston, Aymeric Laporte, Gabriel Magalhaes, Nicolas Otamendi, Nino, Antonio Rudiger, William Saliba, Jonathan Tah, William Troost-Ekong.

Veznjaci: Luciano Acosta, Thiago Almada, Alex Baena, Jude Bellingham, Hakan Calhanoglu, Eduardo Camavinga, Phil Foden, Ganso, Toni Kroos, Takefusa Kubo, Fermin Lopez, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Christian Pulišić, Declan Rice, Rodri, James Rodriguez, Fabian Ruiz, Federico Valverde, Florian Wirtz, Granit Xhaka.

Napadači: Akram Afif, Pierre-Emerick Aubameyang, German Cano, Artem Dovbyk, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Ademola Lookman, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Jamal Musiala, Soufiane Rahimi, Rodrygo, Cristiano Ronaldo, Salomon Rondon, Bukayo Saka, Luis Suarez, Vinicius Jr, Ollie Watkins, Nico Williams, Lamine Yamal.

