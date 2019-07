Šunjić potpisao, Birmingham ga najavio u hrvatskim bojama

Dan nakon što je s Maksimira stigla vijest kako je Ivan Šunjić (22) pred realizacijom transfera u Birmingham City, stigla je potvrda istog.

Ovaj mladi veznjak predstavljen je kao novi igrač engleskog drugoligaša koji se obvezao hrvatskom prvaku uplatiti ukupno deset milijuna eura s bonusima, ali i 30 posto od idućeg transfera. Ugovor je potpisan na pet godina.

Englezi su na svojim društvenim mrežama sada bivšeg dinamovca najavili kratkim video-kolažem s crvenim kvadratićima uz poruku "It's happening".

OFFICIAL: Blues have signed Croatia Under-21s Captain Ivan Sunjic.



The midfielder moves from @gnkdinamo for an undisclosed fee and has penned a five-year contract.



Full details 👉 https://t.co/UtrTlKFrsV#WelcomeIvan #BCFC pic.twitter.com/rH18KKnlFC