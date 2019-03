Modrić i Rakitić izborili se za veće premije za plasman na EP

Hrvatska u četvrtak (20.45 sati) u Maksimiru otvara kvalifikacije za Euro 2020.

A uoči prve utakmice, s Azerbajdžanom, kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Rakitić su u ime reprezentativaca postigli dogovor s predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom oko podjele Uefine nagrade namijenjene reprezentacijama koje se plasiraju na Euro 2020., prenosi HNS.

Uefa će svaki savez koji izbori EP nagraditi s 9,25 milijuna eura. Igračima će pripasti 45 posto Uefine nagrade za plasman (4,16 milijuna eura), a savezu 55 posto (5,09 milijuna eura). Iako HNS nije naveo, od dijela koji pripadne igračima, namiruje se stručni stožer, dosad je to bilo u omjeru 80-20 za igrače.

Pobjeda u skupini vrijedi dodatnih milijun i pol eura, a remi 750.000 eura. Ulazak u osminu finala Uefa će honorirati s dva milijuna eura, četvrtfinale s 3,25, polufinale s pet, drugo mjesto sa sedam, a naslov prvaka Europe s dodatnih deset milijuna eura.

- Drago mi je što smo se i ovoga puta brzo i jednostavno dogovorili oko podjele premija za plasman, kao što smo to činili i uoči prethodnih kvalifikacijskih ciklusa. U Rusiji smo napravili veličanstveni rezultat, no to ne znači da će sada biti lagano. Pred nama je novi izazov, zahtjevna skupina s malo utakmica, ali vjerujem u igrače i stručni stožer na čelu sa Zlatkom Dalićem. Luki, Ivanu i suigračima želim puno sreće u predstojećim utakmicama, da ponovno odvedu Hrvatsku među najbolje reprezentacije u Europi - izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Igrači svoj udio razdjeljuju sukladno minutaži u kvalifikacijama.

Zanimljivo, za SP u Rusiji podjela je bila 60-40 u korist saveza. Dakle, Modrić i Rakitić izborili su se za veći udio nego u prošlom ciklusu.