<p><strong>Paige VanZant</strong> debitirat će u boksu bez rukavica (bare knuckle) petog veljače sljedeće godine protiv borkinje Britain Hart. Ubrzo nakon što je 'pao' službeni dogovor jedna od najzgodnijih borkinja na svijetu odlučila je počastiti svoje fanove golišavom fotografijom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Paige VanZant u kuhinji</strong></p><p>VanZant je ovog vikenda prisustvovala BKFC 14 događaju, a u ring je ušla nakon što ju je prozvala Britain Hart koja je samo koji trenutak prije toga pobijedila suparnicu u svojem debiju u ovom 'krvavom' sportu.</p><p>Pojavljivanje Paige na toj priredbi vjerojatno je bila uvertira za njen debi pošto je sada "show" najvažniji dio sporta pa su u sklopu nje odmah i usmeno dogovorile borbu, a stigle su odradit i sučeljavanje. </p><p>Bit će to prvi nastup VanZant u 'bare knuckleu', a za taj sport se odlučila jer se 'htjela testirati negdje gdje će moći biti čistokrvna borkinja', ali isto tako je glasila kako je od BKFC-a dobila priliku sudjelovati u radu organizacije na više razina.</p><p>Njena protivnica inače je boksačica, koja se nije najbolje snašla u svojem primarnom sportu (po četiri pobjede i poraza te čak tri neodlučena ishoda), no debi u bare knuckleu nije mogao proći bolje, a njome si je osigurala i atraktivnu borbu protiv Paige u već drugom nastupu.</p><p>Ubrzo nakon službene objave dogovorenog Paigeinog debija, američka borkinja nije sve ostavila samo na 'dosadnoj objavi' pa je počastila svoje fanove golišavom fotografijom uz maštovit opis:</p><p>- Moje usne su vatreno oružje, moj osmijeh je okidač, a moji poljupci su metci. Smatrajte me ubojicom - napisala je VanZant, a pitanje je koliko će ljudi uopće primijetiti tekst pokraj takve fotografije.</p>