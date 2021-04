Satistika je poput bikinija, otkriva većinu ali ipak ne i ono bitno. Tako je nekako i sa statistikom međusobnih ogleda Istre i Hajduka, koja nam otkriva kako je Hajduk u zadnjih deset ogleda prije večerašnjeg slavio čak sedam puta te dva puta remizirao, dok su Istrani upisali svega jednu pobjedu. Sugeriralo bi to da je Hajduk i večeras lako došao do pobjede, no Livaja i društvo dugo su se mučili i slomili su otpor domaće momčadi tek u zadnjih dvadesetak minuta susreta, nakon što je jedini gol nakon kormera postigao libero Stefan Simić

.

Tramezzani je ostao vjeran navici da previše ne mijenja momčad, odnosno, iz susreta u susret mijenja samo igrače koji moraju izostati zbog kartona ili ozljeda. Tako je bilo i danas u Puli, u postavu se nakon odrađene pauze zbog kartona vratio Jurić, a mjesto u zadnjoj liniji umjesto Mujakića dobio je Dimitrov. Sve ostalo je manje-više bilo isto kao u prethodnim susretima. Kurioziteta radi spomenimo kako Tramezzani nije večeras napravio nijednu zamjenu, čak ni u sudačkoj nadoknadi da "ukrade" malo vremena...

No postava koju koristi Tramezzani je uglavnom poprilično defenzivna, u njoj su samo trolist Livaja – Umut – Kačaniklić orijentirani prema naprijed, dok su svi ostali ili čisti defenzivci, ili defenzivci koji se samo povremeno priključuju napadu. Tri stopera Vušković, Simić i Dimitrov, dva defenzivna vezna Jurić i Fossati i dva beka, Todorović i Čolina. A kad takvoj momčadi na drugoj strani još stane i jako oprezna Istra, koja je svaku pogrešku ili potencijalno opasnu situaciju rješavala grubostima, jasno je da nismo ni mogli vidjeti puno od igre.

Ilustracije radi spomenimo da je Istra u prvom poluvremenu imala imala četiri puta više žutih kartona nego udaraca prema Kaliniću, pa je jasno da je Hajduku morao zaigrati puno ofenzivnije da bi ozbiljnije zaprijetili Istrinom golmanu Lučiću, nego što su to napravili Jurić i Fossati bezopasnim šutevima iz daljine u prvom poluvremenu. Za nešto više od ovoga što smo vidjeli večeras Hajduk bi morao biti kud i kamo ofenzivniji, morao bi dolaziti s puno više igrača u završnicu.

Dojam je kako su igrači Hajduka više iščekivali neki novi genijalni potez Marka Livaje, neku grešku Istre ili čudo iz prekida, nego što su pokušavali kreirati suvislu napadačku akciju. I na koncu ih je sreća i poljubila, iz osmog kornera Simić je uspio zabiti gol, nakon što se Kačaniklićev centaršut dugo odbijao od igrača Hajduka. Pokušavali su Livaja i Umut, da bi na koncu loptu u mrežu skrenuo Simić.

Pobjedi u gostima se ne gleda u zube, a Hajduk je u zadnjih osam prvenstvenih ogleda neporažen. Upisali su šest pobjeda i dva remija, a u Tramezzanijevoj eri samo su jednom izgubili utakmicu kad su prvi zabili gol. Ili su sačuvali minimalnih 1-0, ili su zabili još koji... Večerašnjom pobjedom Hajduk se opet vratio na dva boda zaostatka do četvrte Rijeke, ali i na šest do treće Gorice, s tim da i dalje imaju susret manje, derbi protiv Dinama na Poljudu. Očito je da će se borba za Europu voditi do samoga kraja prvenstva.