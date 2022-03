Đoković bi mogao ostati bez 27 milijuna dolara: Glavni sponzor razmišlja o raskidu suradnje

Početak 2022. godine neće ostati Novaku Đokoviću u najboljem sjećanju. Prvo ga je Australija deportirala jer se nije htio cijepiti pa je samim time propustio Australian Open i ostao je bez prvog mjesta na ATP ljestvici nakon čak 361 tjedna na vrhu. Raskinuo je suradnju s dugogodišnjim trenerom Marianom Vajdom s kojim je osvojio svih 20 Grand Slam naslova, a samo dan ranije raskinuo je i Peugeotom, jednim od njegovih najvećih sponzora.

Noćna mora za srpskog tenisača mogla bi se nastaviti. Zbog njegovih stavova o cijepljenju, o raskidu suradnje razmišlja i Đokovićev najveći sponzor Lacoste. Iako su prvotno objavili kako su to njegovi privatni stavovi koji se njih ne tiču, očito su u međuvremenu promijenili mišljenje.

- Lacoste predstavlja tenis, a osnovao ga je 1933. godine bivši francuski tenisač Lacoste. Od 2017. godine Novak Đoković je ambasador ovog kultnog brenda, a sada ima ugovor do 2025. godine vrijedan devet milijuna dolara godišnje. Partnerstvo s Đokovićem nije donijelo ništa dobro u skorije vrijeme. Bivši svjetski broj 1 je redao negativne naslove zbog odbijanja da se cijepi i zbog deportacije iz Australije. Lacoste bi se vjerojatno želio osloniti na neko novo lice u reklamama - rekao je švicarski novinar Benjamin Weinmann u razgovoru za Luzerner Zeitung.

Đoković od Lacostea godišnje ubire devet milijuna eura, a kako ugovor vrijedi do 2025. godine, mogao bi ostati bez 27 milijuna dolara! Vrijednost njegove imovine je 220 milijuna dolara, tijekom dugogodišnje karijere zaradio je ogroman novac od sponzora i od tenisa, ali kako ne igra u posljednje vrijeme, a najveći sponzori se povlače, i on bi to mogao osjetiti na svojoj koži. Troškovi se nižu, a dotoka novog novca nema.

Poznati svjetski brend ne želi imati ambasadora koji se protivi cijepljenju i razmišljaju o raskidu suradnje, a da cijela priča ide u tome smjeru, navodno dokazuje i činjenica kako je francuska tvrtka angažirala proslavljenu američku tenisačicu Venus Williams koja bi upravo umjesto Novaka trebala postati glavno lice Lacostea.

- Tvrtka je već objavila da će sedmerostruka Grand Slam prvakinja Venus Williams biti nova ambasadorica. Naveli su da je ona jedna od najinspirativnijih žena u sportu te da se uvijek borila za jednakost - rekao je Weinmann.

Novak je prvi nastup ove godine imao na turniru u Dubaiju gdje je izgubio u četvrtfinalu od Jana Veselog i ostao bez prvog tjedna nakon 361 tjedna. Jako dugo je bio bez mečeva, a to je očito ostavilo traga na njemu. Na većini turnira ne smije igrati jer nema potvrdu o cijepljenju, ali najnovije vijesti su ga razveselile. Francuska je ukinula sve mjere, potvrda o cijepljenju više nije uvjet za ulazak u zemlju, što znači kako će moći nastupiti na Roland Garrosu, baš kao i na Wimbledonu. No, propustit će Masterse u Indian Wellsu i Miamiju jer u SAD ne može ući bez potvrde.

- Nisam antivakser, ali neću se cijepiti, čak i da to znači da više neću moći osvajati trofeje. Ljudi vjerojatno ne znaju da me nisu deportirali iz Australije jer nisam cijepljen ili zbog što sam prekršio neka pravila ili napravio grešku u obrascu za vizu. Nego je ministar za imigraciju iskoristio diskrecijsko pravo poništiti mi vizu na temelju percepcije da bih mogao stvoriti antivakserski osjećaj u državi ili gradu. S time se apsolutno ne slažem - kazao je Novak Đoković u razgovoru za BBC.