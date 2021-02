Novak Đoković u nedjelju ujutro igrat će svoje 28. Grand Slam finale. Kako je izgledalo prije svega nekoliko dana, da ste ga pitali, vjerojatno ni sam Đoković ne bi vjerovao da će dočekati završni dan Australian Opena na kojemu još nije izgubio ni polufinale ni finale. Ima savršenih 17-0 i protiv Medvedeva ili Tsitsipasa jurišat će na deveti naslov.

- Teško je usporediti prethodne turnire jer dosad nisam iskusio ovakvu ozljedu. Imao sam jake mečeve protiv Fritza, Raonića i Zvereva te sam se dosta istrošio, no nakon Zvereva osjetio sam da će stvari biti bolje - rekao je prvi tenisač svijeta nakon što je završio bajku Aslana Karaceva (6-3, 6-4, 6-2).

- Iznenađen sam kako sam se osjećao danas. Ali, istovremeno sam imao slično iskustvo da se oporavim vrlo brzo. Svaki je igrač drugačiji, a ja imam, naravno, uz pomoć tima dobru sposobnost da se oporavim brzo. Međutim, nisam mislio da ću igrati bez boli, a igrao sam bez boli i to me je definitivno iznenadilo.

Naravno, i dalje je puno onih standardnih Đokovićevih "hejtera" koji su uvjereni da je samo prenaglašavao stvari i svoje probleme i ozljede. Đoković, pak, ima spreman odgovor i zove se - dokumentarni film.

- Snimam dokumentarac, sve će se to vidjeti na ekranima do kraja ove godine, mogu najaviti i to. Bilježim dosta stvari koje doživljavam u ovom periodu, u posljednjih nekoliko mjeseci, pa ćete imati prilike sve to vidjeti.

Serena Williams, pak, neće vidjeti ni ovdje toliko željenu 24. Grand Slam titulu. Amerikanka je emotivno pukla nakon poraza od Naomi Osake ("gotova sam") i teško da će joj Đokovićeve riječi previše pomoći... Makar ih je lijepo čuti i pročitati.

- Suosjećam se sa Serenom, ona je veliki šampion koji je inspirirao veliki broj tenisača. Možda je razočaravajuće za nju, ali odajem joj priznanje za sve što je učinila. Kada izgubite meč, razočarani ste, ali treba gledati širu sliku, tko je ona i što je sve postigla. Ona je je jedna od najvećih sportašica na svijetu. Drago mi je da sam igrao u njeno vrijeme i vidio tu veličinu - rekao je Novak.